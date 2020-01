Els grups de la majoria dotaran el Govern amb 4,5 milions d'euros per habitatge social

Els presidents dels grups parlamentaris que donen suport al Govern de coalició, Carles Ensenyat, Ferran Costa i Carles Naudi, han entrat a Sindicatura una sèrie d'esmenes al pressupost del 2020 adreçades a solucionar aquells problemes claus per a la ciutadania i que, segons Ensenyat, "han de ser resolts el més ràpid possible". Tal com va reflectir aquest dilluns el Centre de Recerca Sociològica (CRES) durant la presentació de l'Observatori del segon semestre del 2019, els principals problemes que reclama la ciutadania tenen a veure amb l'habitatge, els salaris i el transport públic. En aquest sentit, han presentat una esmena amb la qual, un cop sigui aprovada, l'executiu disposarà de 4,5 milions d'euros "per a ús directe a habitatge social". La partida preveu una dotació de 500.000 euros per aquest exercici i compta amb plurianuals de 2 milions d'euros per als següents.

El conseller general liberal ha recordat, en aquest sentit, que la plusvàlua obtinguda amb la venda d'accions d'Avatel per part d'Andorra Telecom, que se situa en 10 milions d'euros, també s'adreçarà, de manera extrapressupostària, a "habitatge d'ús assequible". Es tracta, per tant, de dos conceptes diferents "però que milloren la situació dels ciutadans". El conseller l'ha definit com a "una de les grans esmenes" de la legislatura. Lligat a aquest aspecte, ha recordat que gràcies a l'aprovació de la Llei de mesures urgents es va aconseguir apujar el salari mínim i mitjà, una mesura que continuarà els anys vinents amb la voluntat de fixar el salari mínim en els 1.240 euros aproximadament.

Costa també ha informat que, amb la voluntat de seguir millorant i fomentant l'ús del transport públic, s'ha entrat una altra esmena, per valor d'1.120.000 euros, adreçada a rebaixar en un 20% el preu mitjà del transport públic. Aquesta esmena, a més, serà vigent de manera immediata un cop hagi rebut l'aval del Consell General.

Disseny d'un pla de mobilitat

Amb la voluntat d'acabar amb les llargues cues que es formen entre la duana i passat el poble de Sant Julià, els grups parlamentaris de la majoria han entrat una altra esmena, per valor de 50.000 euros, que preveu fer un estudi de mobilitat. Es basa a veure si és viable que durant el trajecte entre la frontera hispanoandorrana i la capital sempre hi hagi dos carrils de circulació, ja que hi ha zones com l'entrada a la vila laurediana o la zona de la Portalada en què es passa de dos carrils a un, el que provoca llargues cues. Així doncs, la voluntat és estudiar què seria el més eficient, si ampliar la xarxa viària per encabir-hi dos carrils durant tot el trajecte o, per contra, crear un carril reversible que ajudi a descongestionar el trànsit.

També es vol treballar per reforçar les campanyes de promoció de l'ús del català. És per aquest motiu que els grups de la majoria volen comptar amb una partida ampliable per reforçar la difusió de la llengua oficial. Actualment, segons ha exposat Ensenyat, se'n duen a terme dos a l'any, per un valor de 25.000 euros cadascuna. Amb aquesta mesura, el que es pretén és o fer-ne més al llarg de l'any, o augmentar el capital de les dues que es fan anualment.

Ensenyat ha afegit que l'externalització de la gossera i gatera a Bomosa i Laika suposarà un sobrecost de 60.000 euros, una despesa "assumible" per al Govern.

Per la seva banda, Naudi també ha informat d'una esmena que pretén incloure 10.000 euros al pressupost per reforçar els serveis d'atenció psicològica i psiquiàtrica per als interns de la Comella, una demanda la qual el centre n'era conscient des de fa temps. També s'ha entrat una altra esmena per tal d'abonar a tots aquells interins o eventuals l'import de l'IPC que, per llei, van deixar de cobrar fa uns anys. Amb aquest pas es vol "fer honor a la justícia" i corregir una disfunció que els darrers temps era latent. En aquest cas, no s'ha deixat palès l'import que suposaria retornar aquests pagaments endarrerits.

Altres esmenes al pressupost

Una de les demandes que el Sindicat de Funcionaris de Duana (SFD) va fer als representants de la majoria de l'arc parlamentari va ser eliminar l'edat mínima necessària per adherir-se al cos, ja que actualment se situa als 30 anys. Així doncs, Naudi ha detallat que per dur a terme aquesta tasca "no s'ha de tenir en compte l'edat com a condició" i, per aquest motiu, proposen eliminar qualsevol limitació en aquest sentit.

Una altra de les propostes que s'han anunciat és una esmena adreçada a potenciar el món del motociclisme, ja que esdevé "un clúster econòmic al qual donar resposta". En aquest sentit, es vol augmentar la infraestructura, amb un pressupost de 10.000 euros, per tal de donar un millor servei als professionals que resideixen a Andorra i, a més, potenciar així l'arribada de més aficionats al món del motor. D'altra banda, també s'ha anunciat la proposta d'augment en 60.000 euros a la partida prevista pel recinte multifuncional, que suposarà una major despesa per part dels visitants i un augment en les pernoctacions.

Més preocupació per la cultura

Per últim, el president del grup parlamentari demòcrata ha anunciat altres esmenes relatives a l'àmbit cultural. Es tracta, tal com ja es va anunciar, d'incloure una partida de 250.000 euros per a la rehabilitació de l'església de Sant Vicenç d'Enclar; una altra de 155.000 euros per engegar les obres de millora pertinents a la Casa d'Areny Plandolit, i una darrera, de 75.000 euros, adreçada a la conservació dels Béns d'Interès Cultural (BIC), ja que la majoria d'edificis que hi formen part són propietat del Govern i la voluntat és anar duent a terme una conservació per evitar successos com els ocorreguts a Sant Vicenç d'Enclar.