Espanya suprimeix l'obligatorietat del toc de queda a partir del 9 de novembre

El govern espanyol es resisteix a negociar una pròrroga de l'estat d'alarma més curta, tal i com demana la majoria de l'oposició parlamentària, i aquest dimarts el consell de ministres ha aprovat demanar al Congrés una pròrroga de sis mesos fins el 9 de maig. L'única diferència del decret aprovat respecte l'actual –que va entrar en vigor diumenge– és que a partir del 9 de novembre, quan venci l'estat d'alarma actual, ja no serà obligatori al conjunt de l'estat el confinament nocturn. Cada comunitat podrà decidir si aplica o no el toc de queda, tal i com ja va avançar el govern espanyol el diumenge . La resta del decret es manté exactament igual, segons ha dit la ministra portaveu, María Jesús Montero, i no inclou en cap cas el confinament domiciliari ni el teletreball, tal com reclamava la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en considerar el decret "insuficient".



"A partir del moment de l'aplicació de l'extensió de l'estat d'alarma, quedarà en mans de cada autoritat delegada, és a dir, cada president autonòmic, quines són les limitacions de mobilitat que s'han d'establir a cada comunitat en funció de l'evolució epidemiològica", ha assenyalat Montero durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que ha tornat a instar el Congrés a avalar la pròrroga perquè és necessari que la ciutadania tingui un "horitzó" clar de les mesures. Ara bé, a partir del novembre cada comunitat podrà tenir unes mesures diferents que s'aniran modulant. Tampoc es dona una certesa clar pel que fa els efectes per a l'hostaleria, a tall d'exemple.