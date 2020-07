Espot: “Andorra és un país segur per venir-hi a pernoctar amb total garantia”

Després de l'alerta sanitària, el cap de govern, Xavier Espot, treu pit en aquesta entrevista i destaca la bona gestió que s’ha fet de la crisi, el comportament exemplar de la ciutadania i les mesures que han permès que el país sigui qualificat de 'Covid ready' i que estigui preparat per rebre turisme amb totes les garanties.



Andorra és un país 'Covid ready'?

Sí, és millor parlar de 'Covid ready' que de 'Covid free', ja que no tenim la garantia d’estar completament exempts de possibles rebrots, tot i que, evidentment, estem fent tot el que cal perquè sigui així. Andorra és 'Covid ready' perquè s’ha fet una bona gestió de la crisi sanitària i ha estat l’únic país del món que ha fet un cribatge massiu, a més d’un 90% de la població, per saber el seu estat immunològic i aïllar les persones asimptomàtiques que havien contret la malaltia. A més, des que s’han obert les fronteres i els turistes ens han pogut visitar, hem estat molt curosos en la implementació de l’ús de la mascareta i de les mesures de distanciament social, i continuem fent cribatges aleatoris als sectors de la població més exposats al turisme.



Tot i que l’ús de la mascareta no és obligatori a l’exterior, pràcticament tothom la utilitza.

Des d’un inici hi ha hagut una tasca divulgativa i pedagògica que ha fet que la majoria de la població hagi decidit, voluntàriament, portar-la també al carrer, tot i que recordem que el seu ús és obligatori a l’interior dels locals amb concurrència pública. Amb tot, hem comprovat que el fet que la gent la porti gairebé sempre correspon al tarannà que la ciutadania andorrana ha demostrat des de l’inici de la crisi sanitària, ja que no hem hagut de decretar l’estat d’alarma, el cribatge massiu ha estat voluntari i gairebé tothom ha complert les recomanacions de les autoritats sanitàries, tant durant el confinament com les actuals.



Els ha sorprès el comportament?

Sorprès no, ens ha fet sentir orgullosos. La societat d’Andorra és responsable i cívica i ho ha demostrat una vegada més.



Els visitants que comencen a arribar, compleixen les mesures?

Absolutament. Els turistes van arribant progressivament, encara que al Pas de la Casa, a la frontera francesa, sembla que la situació ja s’ha normalitzat del tot i fins i tot ha superat les nostres expectatives. L’obertura amb Espanya ha estat posterior i, a poc a poc, anem recuperant la nor- malitat. Del que es tracta és de demostrar, perquè és cert, que Andorra és un país 'Covid ready', un país segur on es pot pernoctar o venir a passar el dia amb absolutes garanties. A més, tenim un entorn natural envejable, perfectament compatible amb el tipus de vacances que la gent ara vol fer, des de la perspectiva de la seguretat sanitària, però amb una gran oferta turística per a l’estiu, com el festival Andorra Mountain Music.



La nova campanya d’Andorra Turisme promociona natura i espais oberts, i recorda que cal aprofitar-ho ara perquè no sabem què ens depararà la pandèmia en un futur.

Una de les nostres fortaleses és poder oferir un producte turístic amb el nostre entorn natural i respondre a les expectatives actuals del turista, que vol estar en contacte amb la natura, trobar espais amb poca afluència de gent i, sobretot, viatjar a països on els requeriments sanitaris siguin acceptables.

“El nostre entorn és compatible amb les vacances que vol la gent”

Els mercats turístics més propers, com Catalunya, poden ser els més interessats en venir a fer turisme.

Ara els viatges internacionals són molt difícils i això fa que prioritzem el turisme de proximitat amb destinacions com la nostra, i és des d’aquesta perspectiva que hem enfocat la nostra campanya turística d’estiu.



Com es prepara el Govern en cas d’un possible rebrot de la malaltia?

Això es controla fent un seguiment molt acurat, assegurant-nos que la ciutadania compleix les normes de seguretat sanitària bàsiques per prevenir qualsevol rebrot, que són l’ús de la mascareta i el distanciament social, i evitant activitats on hi hagi una gran afluència de persones i el distanciament sigui difícil de respectar. Per això encara no hem obert els locals d’oci nocturn, i pubs, bars i restaurants han de tancar a la una de la matinada. A més, per contenir possibles rebrots són clau els cribatges aleatoris i la capacitat de diagnòstic que tenim gràcies a les dues màquines de TMA cedides gratuïtament per Grifols.



Fins ara el balanç ha estat de 855 infectats i 52 víctimes, una incidència força alta per a un país amb menys de 80.000 habitants.

Més que d’infectats, la ràtio de víctimes mortals sí que ha estat alta si la comparem amb el nombre de població, però són xifres que s’han de contextualitzar: en primer lloc, no hi ha correlació entre nombre de defuncions i que la gestió de la crisi sanitària hagi estat bona o dolenta, ja que hi ha països que han fet una molt bona gestió i que han patit molts òbits; en segon lloc, el fet que en un país petit com Andorra el virus hagi entrat en un centre sociosanitari i hi hagi causat moltes defuncions altera l’estadística. Andorra és un país que rep vuit milions de visitants cada any, i al principi de la pandèmia estàvem en el moment àlgid del turisme d’hivern, i estàvem molt exposats al virus. A més, nosaltres hem inclòs al recompte de defuncions totes les víctimes, també les que han donat positiu en les anàlisis post mortem, cosa que no han fet tots els països.



Què ha de fer un visitant si té símptomes de coronavirus?

Informar-ne. Hi ha uns protocols establerts, tenim unes infraestructures hospitalàries de primer ordre, i estem coordinats amb els sistemes sanitaris dels països veïns.