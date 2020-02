Espot clou amb els cònsols d'Ordino unes trobades en què s'han abordat prioritats com l'habitatge

El cap de Govern, Xavier Espot, ha conclòs aquest dimarts, amb una trobada amb els cònsols d'O rdino, el calendari de primeres reunions oficials amb les màximes autoritats comunals de totes les parròquies, sorgides de les passades eleccions comunals del 15 de desembre. En les reunions han destacat qüestions com ara la cooperació entre administracions per impulsar habitatges a preus accessibles, la promoció del transport públic i, especialment, el desenvolupament d’accions que promoguin el creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient arreu d’Andorra.

Així, durant aquestes setmanes, el cap de Govern ha pogut compartir les prioritats de la legislatura amb els cònsols del país amb l’objectiu d’establir sinergies en diferents àmbits, tal com han informat des de l'executiu. D’aquesta manera, Espot i els cònsols han abordat aspectes que han de determinar la col·laboració entre el Govern i els comuns en polítiques transversals a tot el territori i que han d’esdevenir "claus" durant el present mandat.