Espot admet l'impacte per Andorra del toc de queda a Catalunya

És una evidència que qualsevol disposició que restringeix la mobilitat dels ciutadans no és massa positiva des del punt de vista de l'afluència turística però estem en una situació en què cal entendre aquestes decisions". Amb aquestes paraules ha valorat el cap de Govern, Xavier Espot, la iniciativa del Govern espanyol de decretar l'estat d'alarma i l'establiment, per part de Catalunya, del toc de queda nocturn i que té conseqüències sobre la mobilitat a través de la frontera. Espot ha volgut expressar el seu "respecte absolut" per les decisions preses en un moment, ha dit, en què els estats volen "contenir" l'avenç de la pandèmia.



En aquest sentit, Espot ha manifestat que el rol que ha de tenir Andorra és el de màxima comunicació i coordinació amb les autoritats dels estats veïns per tal de "trobar l'encaix" i fer que no hi hagi "incomoditats excessives" per als residents a Andorra i també el de fer "pedagogia" per explicar tant als turistes com a la gent del país les restriccions establertes i com els pot afectar. Ha recordat, però, que de moment aquest impacte tampoc no hauria de ser molt important tenint en compte que el toc de queda es restringeix a l'horari nocturn.



Espot ha manifestat que és evident que l'economia andorrana depèn "molt, excessivament" del turisme i que decisions que tinguin a veure amb la mobilitat dels ciutadans "impactaran molt" però també ha destacat que davant les mesures que puguin prendre els estats veïns "poca cosa" pot fer el país que no sigui mantenir aquestes negociacions bilaterals i la pedagogia. Ha incidit, així, en què Andorra el que vol és transmetre el missatge de "seguretat" als visitants i que la línia de treball ha estat aquesta, és a dir, explicar la política sanitària que s'ha seguit per fer d'Andorra una destinació segura.