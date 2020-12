Espot apel·la a no deixar de banda els reptes de futur

El cap de Govern, Xavier Espot, ha pronunciat aquest dijous a la nit el tradicional discurs de Cap d’Any, un missatge que ha servit per fer balanç del que ha estat un any marcat per la pandèmia i les seves conseqüències i en què evidentment els esforços del Govern s’han centrat en atendre aquesta emergència. Però malgrat això, Espot ha volgut deixar clar que cal “seguir avançant en els reptes a llarg termini” que el país té plantejats. També ha volgut agrair l’esforç fet aquest any per “totes les persones que formen part d’Andorra”.

Així, el cap de Govern ha destacat que Andorra, com la resta del món, ha “viscut una situació sense precedents” aquest 2020: “una crisi sanitària mundial que ha capgirat des del més petit detall del nostre dia a dia fins als plantejaments socioeconòmics d’abast general” i que ha “vingut a certificar la fi de moltes certeses que crèiem absolutes”. I abordant la qüestió de la pandèmia, ha volgut agrair a professionals sanitaris, voluntaris, empreses, professionals i treballadors, i “la població en el seu conjunt”, que hagin sabut “donar la millor cara de l’andorranitat: una cara cívica, solidària i responsable”. També ha tingut paraules per a les persones grans i les més petites. De fet, ha conclòs que “res del que s’ha fet” ni del que els polítics estan fent “seria possible sense la contribució indispensable” de la ciutadania en el seu conjunt. Ha fet extensiu aquest agraïment a les persones que l’acompanyen en les tasques de govern i també ha destacat el consens aconseguit per tirar endavant “els grans paquets de mesures” per fer front a les conseqüències de la crisi.

El cap de Govern ha destacat que la crisi, inevitablement, ha abocat “a atendre les qüestions més bàsiques” però ha afegit que “al costat d’allò que és urgent” cal “seguir avançant en els reptes a llarg termini que tenim plantejats com a societat”. “Andorra ha de trobar el seu lloc en un món que estarà marcat per la sostenibilitat i la innovació”, ha afirmat, afegint que aquests són precisament “els fonaments de la reconstrucció” un cop se superi la crisi. “Hem continuat treballant en l’impuls d’una economia verda, en la diversificació del nostre teixit productiu en clau d’innovació, en l’atracció d’inversió estrangera i de residents internacionals que aportin valor afegit i en el rellançament dels sectors tradicionals”, ha destacat Espot, i ha afirmat que malgrat les dificultats actuals “ara” és el moment d’encarar aquest canvi ja que s’ha demostrat que “un model econòmic que sovint prioritzava la quantitat per sobre de la qualitat suposava un risc massa gran”. Ha afegit, a més, que aquesta “Andorra equilibrada” ha d’anar de la mà de la culminació de les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea i que és necessari, alhora, seguir “fent passos” de cara a la “credibilitat” internacional del país, com els que s’han fet, ha dit, per entrar al Fons Monetari Internacional.

Espot també ha tingut paraules per a l’excap de Govern Òscar Ribas i ha apel·lat a la seva visió de caminar cap a la modernitat “sense perdre l’autenticitat”. Per aquest motiu, ha fet una crida a no témer els canvis ja que ha manifestat que si el país està demostrant que és capaç de superar “aquesta dura prova” que ha suposat la Covid-19 “no ens ha de fer por assumir canvis com la diversificació del model econòmic, l’accés al mercat interior europeu o la transició energètica”. I també ha destacat el bri d’esperança que s’obre amb la vacuna contra el virus.