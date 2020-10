El Govern aplica als monitors d’esquí un ‘ara no toca’

El cap de Govern, Xavier Espot, ha esvaït dubtes aquesta setmana sobre la posició institucional davant les reiterades demandes del col·lectiu que agrupa els monitors d’esquí, que reclamen que se’ls apliqui una quota específica. El dirigent entén que la reivindicació és “absolutament impracticable” i menys, ha dit, enguany amb les “dificultats pràctiques i de tot ordre” que té l’executiu.



“Les dificultats pràctiques associades a la implementació d’una quota específica per als monitors, tal com està estructurat el sector actualment, es fa molt difícil. I precisament aquest any, amb les dificultats pràctiques i de tot ordre que ja tindrem, crec que no en podem afegir cap més”, ha argumentat Espot.



“Ja els ho vaig reiterar cada any, quan era ministre d’Interior. És una demanda molt legítima, però a efectes pràctics és un absolut... deixi’m que pensi la paraula... en el fons fer una quota específica per a monitors d’esquí tal com tenim la realitat del nostre país quant als treballadors de la temporada d’hivern és absolutament impracticable. Posarà en tantes dificultats pràctiques al sector de la neu, i en el seu conjunt tots els sectors econòmics vinculats a la temporada d’hivern, que jo crec que no seria responsable acceptar aquesta demanda”, ha continuat Espot amb l’argumentació.



Malgrat la negativa, el cap de Govern no tanca del tot la porta a reunir-se amb el col·lectiu per mirar d’acostar posicions. Però en qualsevol cas, ja seria per a la temporada vinent. “Una altra cosa és que puguem iniciar un procés de reflexió conjunt i intentar aproximar posicions per exemple per poder limitar una mica més la mobilitat professional dels monitors o dels que han entrat a la quota ‘monitors i altres’. Però crec que això s’hauria d’haver fet fa bastants mesos, i que ara és una mica tard”. Finalment, Espot ha insistit que enguany, amb la gestió de la pandèmia, “no crec que sigui l’any més indicat per fer-ho”.



El forfet d'esquí escolar, un 5% més

El consell de ministres ha aprovat els preus dels forfets d'esquí escolar diari i de l'hora de monitor per alumne. També ha donat llum verda a la subvenció dels forfets extraescolars, universitari, d'acompanyament i la data de venda dels forfets als usuaris d'acord amb les tarifes pactades amb Ski Andorra. El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que enguany s'aplica un increment del 5% del forfet escolar i un 3% a l'hora del monitor, respecte de la temporada passada. Així, el forfet diari escolar tindrà un preu de 8,06 euros i l'hora per monitor de 4,17. D'aquesta manera l'executiu continua apostant pel foment de la pràctica de l'esquí entre els infants i els joves assumint íntegrament el preu.

Pel que fa a la resta de forfets, Ski Andorra no augmenta el seu preu i per tant, es manté la mateixa subvenció, segons ha anunciat Espot. Per tant, el forfet extraescolar tindrà una subvenció de 66,59 euros i el cost final per a l'usuari serà de 120,98 euros; el forfet universitari tindrà 78,56 euros de subvenció i el cost final serà de 188,44 euros; la subvenció pel forfet acompanyant menor de 65 anys serà de 199,39 euros amb un cost final per a l'usuari de 178,86 euros; i finalment, en el forfet acompanyant major de 65 anys se subvencionaran 269,88 euros i l'usuari haurà de pagar 57,37 euros. La venda de tots aquests forfets començarà el proper 10 de novembre i finalitzarà el 29 de gener del 2021 a les oficines d'Ski Andorra.