Espot considera que el PS haurà de ser “conseqüent” si no vol sumar-se al pacte d’Estat sobre sanitat

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat aquest divendres que les declaracions dels consellers del PS després de la primera reunió al tomb del pacte d'Estat sobre el sistema de salut pública "em van sorprendre", donat que "no es corresponien al que va transcendir de la reunió". Espot ha defensat la participació de totes les forces polítiques en la dita reforma, en tant que "la seva sostenibilitat és una gran qüestió d'Estat" que implica decisions "que impactaran més enllà de la següent legislatura". En aquest sentit, "ells n'hauran d'assumir les conseqüències", ha dit davant la resposta negativa del Partit Socialdemòcrata, fet que "no crec que la ciutadania vegi amb bons ulls que per una tàctica curtterminista decideixin o no sumar-se a grans qüestions d'Estat".

Després de la reunió, el conseller del PS Jordi Font va explicar que el document facilitat per l'executiu descrivia "tot el que vol fer el ministeri de Salut en els pròxims quatre anys", lamentant la " confusió" envers el que el grup de la majoria considera com a pacte d'Estat. "Estem parlant de matèries en què s'han de prendre decisions a 20 o 30 anys vista", ha matisat Espot, "independentment que la majoria de les decisions competeixin a l' executiu". Així, el cap de Govern ha defensat les tres matèries amb les quals l'executiu vol trobar un "consens entre totes les forces polítiques", com són, a més de la reforma sanitària, la Unió Europea i el sistema de pensions.

D'altra banda, Espot ha defensat la decisió d'estudiar la possibilitat que la nova presidenta de la Comissió nacional andorrana per la Unesco ( CNAU), Cristina Rodríguez. Un càrrec fins ara honorífic i que ara, en tant que s'han de reformular els estatuts i que Rodríguez se n'ocuparà a temps complet, s'està analitzant si pot haver-hi un salari associat. Amb tot, serà l'assamblea general de la CNAU qui tindrà la darrera paraula.