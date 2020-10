Espot: “Sabem amb dades empíriques que el principal focus de contagis són els bars”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha insistit aquest dilluns, en una entrevista a RNA, que l’executiu que encapçala no ha tancat els bars “per plaer” sinó que la mesura és conseqüència dels estudis i conclusions elaborats per part de les autoritats sanitàries. “Quan prenem aquest tipus de decisions no ho fem de manera despietada, sinó perquè les creiem absolutament necessàries per revertir la corba de contagis i no arribar a un confinament total”, ha explicat.



El dirigent ha insistit que la mesura de reduir horaris de l’hostaleria i permetre només el menjar per endur als bars és una resposta a les mostres que han elaborat des del ministeri, que “van orientades als sectors que les autoritats ens diuen que són els principals focus de contagis”. Per aquest motiu ha repetit que no tenien “cap altra opció que procedir al tancament d’aquests establiments, perquè sabem amb dades empíriques que el principal focus de contagis són els bars”.



Pel què fa a les crítiques que han generat les imatges d’aquest cap de setmana de pont a Espanya, amb aglomeracions de visitants a les principals artèries del país, Espot ha valorat que “són imatges que hem de relativitzar, perquè quan aquestes persones es posaven en grup per esmorzar al carrer, ho feien amb els seus nuclis de convivència”. Malgrat l’explicació, el cap de Govern ha reconegut que les imatges “poden haver donat un efecte contradictori amb les mesures adoptades”.



Finalment, Espot ha avançat que des de l’executiu valoren impulsar “ajuts, incentius i subvencions” per al sector de l’hostaleria i sobretot de l’oci nocturn “perquè no quedi tocat de mort”.