Espot desenterra l’heliport nacional i aposta per l’aeroport de la Seu

Un dia després que la Cambra de Comerç reclamés un aeroport com a infraestructura de país, el cap de Govern, Xavier Espot, ha insistit, durant el debat d’orientació política d’aquest dimecres al Consell General, en l’aposta de l’executiu en aquesta legislatura per l’aeroport de la Seu d’Urgell. “Malgrat la situació de la Covid-19 que afecta des del març, quan vam rebre el vistiplau d’Espanya per operar des d’aquesta infraestructura, seguim en converses amb diversos operadors d’aerolínies per a una connexió directa que, primerament, serà amb Madrid i París”, ha dit.



Després que el tema quedés enterrat durant la darrera campanya electoral a les generals de desembre, el cap de Govern ha rescatat un altre dels projectes que fa anys que cueja, l’heliport nacional, que serveixi de connexió amb l’aeroport alt urgellenc. “Contemplem la posada en marxa d’un heliport nacional, un cop acabin els estudis d’impacte acústic que s’estan realitzant” i que haurien de facilitar, d’una vegada, una ubicació per aquesta infraestructura.



Espot ha recordat que la crisi sanitària, que ha derivat en una d’econòmica, ha fet posposar altres inversions previstes com la desviació de Sant Julià i la de la Massana. També els equipaments projectats del Museu de l’Automòbil i el Nacional. “L’executiu seguirà planificant aquests equipaments i infraestructures”, ha dit el cap de Govern, tot i que fins al 2022 “l’obra pública quedarà notablement limitada”. De fet, la inversió en vialitat es limitarà a la conservació i manteniment de carreteres, amb l'excepció de la nova rotonda a la CG1 a l’alçada de Borda Sabaté.