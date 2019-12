Espot creu que "despenalitzar per la via directa l'avortament té un risc d'inconstitucionalitat"

"Despenalitzar per la via directa l'avortament, ni que sigui en els tres supòsits bàsics, té un risc d' inconstitucionalitat important amb la informació que disposem ara", ha dit el cap de Govern, Xavier Espot, quan els mitjans de comunicació li han preguntat durant l'esmorzar que han mantingut aquest dijous amb els membres de l'executiu. Per això, i amb l'objectiu d'avançar amb els drets de les dones, ha obert la porta a "estudiar les solucions alternatives que siguin respectuoses amb la protecció reforçada del dret a la vida que estableix la Constitució". Estudis que es farien des del punt de vista jurídic amb "juristes de reconegut prestigi", tot comptant amb el vistiplau de l'executiu, que és a qui "correspon estudiar i valorar de forma discreta i pausada" al tomb de la qüestió.

Preguntat sobre la possibilitat de tornar a portar la despenalització de l'avortament en els tres supòsits bàsics, com ja va passar al 2005 amb la modificació del Codi Penal, Espot creu que "seria una irresponsabilitat votar a favor d'una despenalització de l'avortament que condueixi a una situació d'inconstitucionalitat". El cap de Govern ha confessat que a l'equip de govern "no ens satisfà que la interrupció voluntària de l'embaràs en els tres supòsits –violació, malformació del fetus i risc de mort de la mare– estigui penalitzada", però que s'ha de mirar d'acomodar a la Constitució perquè "són les regles del joc".

Centre d'acompanyament

El cap de Govern també ha parlat del futur Servei de salut sexual i reproductiva, en marxa a partir del febrer i que estarà implantat en xarxa en tots els centres de salut del país i que tindrà la seu central al CAP de Santa Coloma. Projecte al qual s'ha referit fins a tres vegades com "un pas significatiu" i que ha definit com una situació intermèdia mentre no s'assoleixi el dret de poder avortar almenys en els tres supòsits bàsics. El servei, que informarà i acompanyarà però no induirà, està destinat no només a aquelles dones que vulguin interrompre de manera voluntària l'embaràs, sinó també a aquelles que vulguin donar en adopció a la criatura un cop l'hagin parit, a aquelles parelles que estiguin seguint un tractament de reproducció assistida o a qualsevol que tingui dubtes sobre salut sexual i reproductiva.

En arribar, un professional mèdic informarà la persona usuària dels recursos en funció de la seva casuística, mentre que un psicòleg l'atendrà abans i després de l'operació o tractament. Per la seva banda, el treballador social valorarà si la dona té algun tipus de vulnerabilitat, sobretot si no disposa d'una xarxa familiar de cures, i analitzarà si pot optar a algun dels ajuts que Afers Socials ofereix en matèria d'habitatge, o educació. Així mateix, el centre també disposarà d'un punt d'atenció jurídica per a les persones usuàries que "puguin tenir dubtes sobre quin és el marc jurídic de la interrupció voluntària de l'embaràs o de qualsevol altra qüestió de salut sexual o reproductiva", ha dit el cap de Govern.