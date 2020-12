Espot diu que es posicionaran sobre l'aeroport a Grau Roig quan tinguin tots els elements per fer-ho

El Govern no es vol posicionar, a hores d’ara, ni a favor ni en contra d’un aeroport a Grau Roig. “No em faci pronunciar-me sobre un projecte que encara no és un projecte”, ha repetit en diferents ocasions el cap de Govern, Xavier Espot, en resposta a les preguntes fetes pel conseller socialdemòcrata Roger Padreny, incidint en saber quin és el posicionament de l’executiu sobre aquesta infraestructura. Espot ha respost que encara s’està en la fase d’avantprojecte i ha concretat que s’ha fet arribar a l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI) documents elaborats per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis que recullen aspectes com ara el disseny de les aproximacions, el càlcul de les operacions, el simulador de maniobres o les estimacions dels costos perquè aquest organisme avaluï aspectes com l’operabilitat, la seguretat o el compliment de les normatives d’aviació civil i ha destacat que un cop es tingui el dictamen de l’ OACi encara faran estudis com el d’impacte ambiental abans que el Govern no prengui una decisió a favor o en contra d’aquest camp de vol.

“Quan haguem de prendre una decisió, la prendrem, però ho farem quan toqui”, ha remarcat Espot, incidint també que l’aposta més immediata de l’executiu, tal com es recull al full de ruta H23, és que l’aeroport de la Seu d’Urgell sigui viable. Per Espot, aquesta afirmació no té perquè ser contradictori amb el fet que aquesta voluntat es pugui “coadjuvar amb un estudi sobre altres infraestructures” i ha manifestat que abans de tenir un posicionament contundent sobre l’aeroport en territori andorrà des del Govern s’ha apostat per la “ prudència”. Així ho ha manifestat quan Padreny li ha retret que el Govern no deixi clara quina és la seva postura sobre aquest aeroport a Grau Roig, a la qual cosa Espot també li ha retret que des del PS s’aposti per “una posició dogmàtica de dir a tot que no”.

Padreny ha manifestat que el que es demana al Govern és “ transparència, coherència i rigorositat” i ha demanat si l'executiu tenia coneixement de l’informe negatiu de l’OACI fet en temps del Govern d’Albert Pintat en què es desaconsellava aquesta ubicació. Espot ha manifestat que des del 2007 les normes d’aviació han canviat i que el fet que hi hagi aquest informe no ha de suposar que les conclusions siguin les mateixes. En aquest sentit, el cap de Govern ha fet una crida a deixar treballar els tècnics. “L’informe del 2007 es pot considerar que avui en dia no és vàlid”, ha destacat.

El conflicte que aquest aeroport podria suposar per a la candidatura d’Andorra com a reserva de la biosfera també ha estat objecte de diverses preguntes per part dels consellers socialdemòcrates. El cap de l'executiu ha respost que Menorca és reserva de la biosfera i té aeroport però també ha conclòs que si l’informe d’impacte mediambiental fos negatiu evidentment ell no recolzaria aquesta infraestructura.

Protocols d'hivern

A l’últim, en la sessió de control que ha tingut lloc aquest dijous el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha retret al Govern que els protocols per a l’hivern no hagin estat enllestits abans. Tant la ministra de Turisme, Verònica Canals, com el de Salut, Joan Martínez Benazet, han destacat que s’han consensuat amb el sector i que fins i tot estan a punt abans que el d’altres països, com França. Canals ha incidit en el bon funcionament que van tenir els protocols de l’estiu i que la voluntat del Govern ha estat la de trobar l’equilibri entre economia i salut. Al seu torn, el titular de Salut ha defensat que han estat “capdavanters” en explicar l’estratègia que es farà servir a l’hivern i ha recordat que ja s’està fent una prova pilot del cribratge massiu amb les proves a les escoles.