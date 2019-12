Espot no veu el "procés de consolidació" del PS que ells defensen

Passats uns dies de les eleccions comunals, el cap de Govern, Xavier Espot, ha refermat la valoració que Demòcrates va fer un gran paper i, pel que fa a les forces rivals, creu que els resultats no han estat tan òptims. En aquest sentit, i pel que fa al Partit Socialdemòcrata, ha destacat que no han obtingut “un bon ni gran resultat” més enllà de la victòria a Escaldes-Engordany, que ha atribuït a “l’efecte Rosa Gili” i tampoc no veu el “procés de consolidació” que ells defensen. Pel que fa a Terceravia, ha manifestat que més enllà dels resultats a Sant Julià de Lòria, que creu que “no han estat els que ells esperaven”, a la resta de parròquies no comparteix l’opinió de la formació que hagin anat “consolidant” el seu projecte polític. En aquest sentit, ha conclòs que creu que els resultats tampoc no han estat “a l’alçada” del que des de Terceravia podien esperar.

Espot ha reiterat que els ciutadans han “avalat” el pacte amb els partits del Govern, amb “victòries folgades” a Encamp, Andorra la Vella i Ordino i ha remarcat que a Canillo hagin consolidat “l’hegemonia”. Pel que fa a la Massana ha fet notar que fins ara no hi governaven i que ara hi seran dins la coalició de govern comunal; i a Sant Julià de Lòria ha remarcat que Desperta Laurèdia, a la qual donaven suport, ha obtingut un resultat que els ha “sorprès” i que demostra “que potser Unió Laurediana ha tocat sostre”.

Pel que fa a l’abstenció, ha tornat a assenyalar que cal facilitar el vot als ciutadans i en el cas del vot per correu ha reconegut que és massa “ farragós” i que compta amb uns terminis “curts” i que, per tant, cal repensar-lo en el marc del treball parlamentari per modificar la llei electoral, i també ha assenyalat la possibilitat que es puguin estudiar fórmules com el vot per delegació o procuració com existeix a França. A preguntes dels periodistes, també ha manifestat que es podria estudiar la possibilitat d’implantar el vot electrònic. Ha afegit que per “engrescar” els ciutadans cal “elevar el nivell de la política” perquè els electors se sentin cridats a participar i ha manifestat, també, que cal incidir en la importància dels comuns.