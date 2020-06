Espot qualifica “d'anècdota” la desaparició de dos sanitaris cubans

El cap de Govern, Xavier Espot, ha negat, aquest dijous en una entrevista al programa 'la Rèplica' d'RTVA, que la desaparició d'un metge i una infermera de la delegació cubana arribada fa setmanes al país per ajudar a contenir la pandèmia de la Covid-19, pugui generar algun tipus de conflicte diplomàtic. “ Nosaltres no érem els garants d'aquestes persones”, ha dit el dirigent, qui ha assegurat que des de l'Executiu fins i tot ignoren “si han marxat o no del país”. El dirigent ha qualificat el succés “ d'anècdota” i ha demanat “separar-la de la bona feina que han fet els professionals cubans”.



Espot també ha sortit al pas de les crítiques sorgides aquests dies al país, que dubten de l'eficàcia d'una decisió com la de dur els sanitaris del país caribeny, i ha demanat fer memòria i recordar el moment en què es va prendre. “Cada cop que fiscalitzem les decisions que hem adoptat durant la pandèmia les hem de contextualitzar, i hem de veure que gairebé vam caure en la realitat de no disposar de personal sanitari per fer front a la pandèmia. Cuba va respondre la nostra crida diplomàtica, i considero que contractar-los va ser una decisió necessària perquè han ajudat a salvar vides”, ha argumentat, per matisar que dur els sanitaris cubans va ser “una decisió sanitària i no política”.



Pel què fa a la possible fugida de dos dels membres de la delegació, Espot ha recordat que “són metges i infermers que han vingut a fer una feina puntual i que els emparen els drets fonamentals de la constitució, perquè no han comès cap delicte”. Govern “no té constància que hagin demanat asil polític”.