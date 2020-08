Espot admet la "situació d'urgència" en què es troba la secció d'instrucció

El nou any judicial a la secció d'instrucció s'obrirà amb només dos batlles, que s'encarregaran de tramitar un nombre significatiu de causes. Aquest fet, com ja és sabut, suposa que es pugui arribar a un col·lapse en el sistema judicial. Tot i això, el cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat aquest dilluns que la problemàtica no s'ha de tractar com un "desastre general", ja que només afecta una secció molt específica. Un dels principals problemes per proveir aquestes places, malgrat que "ja estan assignades", és que els nous batlles es troben en període de formació, fet que suposa que no puguin arribar al càrrec fins al termini aproximat d'un any. Tot i la situació, per al Govern les expectatives "són bones" i, segons Espot, a mitjà termini el problema estarà resolt, tot i que els mesos previs seran "difícils". És per aquest motiu que el cap de Govern ha ofert "mà estesa" al Consell Superior de la Justícia (CSJ), i a l'administració en general, per proveir-los de tants recursos humans i materials com siguin necessaris perquè "ens trobem en una situació d'urgència i preocupant que no podem resoldre d'un dia per l'altre".



Espot ha indicat que, encara que els mateixos membres del CSJ hagin decidit deixar de comptar amb un batlle malgrat saber que es trobarien en aquesta situació, no s'hi ha de deduir que tota la institució estigui en dubte. "És sa que hi hagi discrepàncies i hi hagi deliberació quan es tracta d'un òrgan col·legiat", ha explicat, afegint que la divisió d'opinions entre els membres del CSJ a l'hora de prendre la decisió "no em porta a pensar que hi hagi un descrèdit del CSJ i, encara menys, de l'administració de Justícia en el seu conjunt". És per aquest motiu que el màxim responsable de l'executiu ha decidit "trencar una llança" en favor del poder judicial sabent que aquesta decisió "s'ha pres amb ple coneixement de causa i amb arguments raonables i fonamentats".



En la mateixa línia, el cap de Govern ha reconegut que mai és de gust assumir un error judicial, ja que si és així s'ha de satisfer als interessats amb una indemnització que surt directament dels pressupostos generals de l'Estat. Per això, Espot ha explicat que des del 2012 es va començar a treballar en un pla de l'administració de Justícia que busca, precisament, evitar aquesta mena de situacions. Tanmateix, ha aclarit que la majoria de retards i indemnitzacions anteriors eren "a conseqüència de moltes execucions civils i administratives", que amb aquest nou pla depenen del saig o de les mateixes administracions. Tot i això, ha afegit que "encara queda un romanent d'execucions" que estan molt endarrerides a les quals s'haurà de fer front. Per evitar encara més aquestes situacions, el Govern creu que el que s'ha de fer és "dotar de recursos humans i materials" a la Justícia i, a més "fiscalitzar, inspeccionar i, eventualment, sancionar aquells batlles o personal de l'administració que puguin dilatar un procediment judicial sense causa justificada".

651x366 El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb els titulars d'Ordenament Territorial i Justícia, Jordi Torres i Josep Maria Rossell, i el secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, a les instal·lacions de la nova Seu de la Justícia / M.P. El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb els titulars d'Ordenament Territorial i Justícia, Jordi Torres i Josep Maria Rossell, i el secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, a les instal·lacions de la nova Seu de la Justícia / M.P.

Nova Seu de la Justícia

Espot ha fet aquestes declaracions en el marc d'una visita informal al nou edifici de la Seu de la Justícia, que es començarà a omplir a partir d'aquest dimarts amb l'arribada de 160 persones provinents de la ja antiga Batllia. En l'esdeveniment, el titular d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha explicat que les instal·lacions "estan molt pensades per a una infraestructura d'aquestes característiques", ja que compta amb uns circuits ben diferenciats, amb elements de seguretat "de primer nivell" i amb una gran funcionalitat. L'edifici també compta amb el nou mobiliari, però s'ha volgut aprofitar al màxim l'existent per a optimitzar recursos.

El nou espai té set plantes d'alçada, i s'han reservat dues mitges plantes més "per si hi hagués el creixement d'alguna Batllia o instància judicial". També s'ha tingut en compte el creixement en futur, ja que l'edifici es divideix en diferents dependències destinades a sales de Cúries i Sales de Vistes, el CSJ, les Batllies Civils, les Batllies d'Instrucció Ordinària, les Batllies d'Inspecció Especialitzada, la Fiscalia, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de la Justícia. L'import total de les obres ha estat de més de 22 milions d'euros i la superfície construïda, tenint en compte també els dos soterranis, és de 15.458 metres quadrats.

Torres ha recalcat que els circuits de circulació establerts permeten que batlles, secretaris judicials, advocats i acusats no es creuin per tal que "no hi hagi intervencions prèvies com les que hi poden haver en certs judicis". A més, ha destacat que durant el procés de creació de la nova Seu de la Justícia tampoc hi ha hagut cap incident o problema destacable. Precisament, aquest element ha suposat per a Espot un bon exemple de treball comú entre institucions amb un objectiu comú.