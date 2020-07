L'Estatut de l'Artista agafa forma

L'elaboració de l'Estatut de l'Artista continua donant passes endavant. Aquest dijous, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha comparegut davant la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, per lliurar als consellers un informe redactat per l'especialista Antoni Nicolau que estableix la condició d'artista, amb la finalitat d'impulsar un marc legal que asseguri les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.

Malgrat que Riva ha reconegut que "molts països de l'entorn encara no gaudeixen de cap regulació concreta", ha destacat que la proposta "conté algunes notes sobre legislació comparada i experiències de països pròxims" que permeten "copsar dades i poder fer valoracions". Tot i que aquest primer text és una proposta que hauran d'analitzar les setmanes vinents els consellers generals presents a la comissió, Riva ha destacat que el document "permetrà respectar especificitats però, en cas cap, generarà diferències ni discriminacions".

Així, la ministra ha deixat la porta oberta al debat al tomb "de quina ha de ser l'adaptació del marc legal andorrà per permetre la creació d'aquest Estatut de l'Artista". Segons Riva, una de les qüestions primordials és definir quins elements permeten considerar l'artista com a tal i quins són els requisits que s'hauran de demanar perquè aquests es registrin i es puguin beneficiar, entre d'altres, de diferents lleis de cotització o de règim fiscal.

En un primer moment, s'entén com a artista a aquella persona que dedica la seva vida, de manera professional, a qualsevol producció cultural o artística. Així, la ministra ha explicat que Andorra "no és un cas aïllat" pel que fa a aquelles persones que tenen una altra professió a banda de contribuir al món artístic i, per tant, el que s'ha de fer és "normalitzar" la situació, ja que és positiu que una determinada persona "tingui la sensibilitat de fer aportacions al món cultural". Tot i això, ha recalcat que el document és una eina que està en mans dels consellers per aportar modificacions i, "el que no té lloc", és que algú "pugui beneficiar-se d'un règim quan l'art no és la seva activitat principal".

Un cop s'ha assolit aquest pas, les següents accions passen per esperar el "retorn" de l'informe, però el ministeri de Cultura, segons Riva, continua treballant en l'elaboració del llibre blanc, previst que vegi la llum al llarg del mes de desembre d'enguany.