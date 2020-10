A Exteriors no li consta que Catalunya plantegi un confinament els caps de setmana

Maria Ubach, ministra d’Exteriors, ha comparegut aquest dilluns per fer un repàs de les mesures de restricció de moviments adoptades pels estats veïns, i per recordar que “les fronteres no estan tancades”.



A França es declara l’estat d’emergència i s’informa que el toc de queda sanitari que va de les 21 a les 6 hores, des del 23 d’octubre, i que afecta els departaments fronterers amb Andorra. Les sortides i els desplaçaments estan prohibits, però es preveuen excepcions amb justificants per a les persones que s’hagin de desplaçar per motius familiars, d’estudis o sanitaris. En el cas que els andorrans vulguin circular per França en aquest horari de toc de queda cal que omplin aquest justificant que es poden descarregar des de la web del ministeri d’Interior.



En el cas d’Espanya, des d’aquest diumenge hi ha declarat l’estat d’alarma, que dona a les comunitats autònomes llibertat per decidir. A Catalunya, aquest diumenge s’adopten les mesures de restricció de mobilitat nocturna, entre les 22 i les 6 hores. També, per casos d’urgència, de feina o de retorn de residència, es podrà creuar la frontera omplint el certificat d’autoresponsabilitat que es troba a la web de la Generalitat.



Bàsicament, la ministra ha comparegut per recomanar els residents d’Andorra que “abans de qualsevol desplaçament consultin els webs de les autoritats dels estats on vulguin anar”. I també, i malgrat les declaracions d’aquest mateix dilluns de la portaveu de la Generalitat catalana dient que tenen damunt la taula l’estudi que planteja el confinament durant els de setmana, per assegurar que “no hi ha hagut cap informació complementària que indiqui que a dia d’avui s’afegeixin mesures a les decretades diumenge”.



Ubach ha recordat que han estat i estan en contacte regular amb les ambaixades d’Espanya i França i també amb les autoritats dels dos països, “amb un diàleg fluid" des que va començar la situació de crisis pel Covid.