L'ex-número dos de Fernández Díaz diu que la intervenció de BPA va ser una “decisió política injusta”

El diari espanyol El Mundo publica aquest dijous unes declaracions de qui va ser el número 2 del ministeri d'Interior durant el darrer govern del Partit Popular de Mariano Rajoy a Espanya, segons les quals assegura que la intervenció de BPA va ser fruit d'una “decisió política injusta”. L'exsecretari d'Estat del ministeri que dirigia Fernández Díaz afegeix, en una carta que ha enviat als propietaris de la banca andorrana i a la qual ha tingut accés el diari, que la intervenció de l'entitat per blanqueig de capitals, del 2015, va ser una decisió “d'evident caire polític”. Martínez la qualifica de “injustificada, desproporcionada i injusta”. La missiva va ser enviada el 3 de novembre passat i respon a una carta prèvia que la família Cierco li va enviar, per demanar-li que els ajudés a aclarir tot allò que va passar tant amb la BPA com amb l'entitat filial que tenien a Espanya, el Banc de Madrid.



Recordem que tant Martínez com Fernández Díaz tenen una causa judicial oberta a Espanya, en el marc de l'operació 'Kitchen', que investiga el finançament irregular del PP i l'espionatge al seu extresorer, ara empresonat, Luis Bárcenas. I una altra causa en procés a Andorra, després que la Batllia acceptés a tràmit una querella contra Rajoy, en la qual també hi estan querellats, per presumptes coaccions per obtenir dades bancàries de la família Pujol. Martínez, que s'ha desmarcat durant aquest procés del qui era el seu cap, ara assegura que “és evident que diverses investigacions iniciades a Espanya pels corresponents òrgans jurisdiccionals van impulsar les forces de seguretat a obtenir tota la informació possible sobre els comptes de diferents personalitats al Principat, que poguessin contenir pagaments rebuts com a conseqüència de la comissió de delictes de naturalesa diversa”.



El motiu de la querella andorrana té l'origen en la visita que tant Rajoy com qui aleshores era el seu ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, van fer a Andorra el 2015, quan es van reunir amb el cap Toni Martí i els ministres Cinca, Saboya i Alcobé. Segons la denúncia, en aquella reunió es va pressionar els dirigents andorrans per obtenir informació de destacats líders independentistes catalans. De fet, a la seva carta, i segons El Mundo, Martínez cita Martí, Cinca, Saboya, Fiñana i Alberca per “la inusitada rapidesa amb la qual es van tramitar els expedients” durant la intervenció de la BPA “presumiblement per afavorir interessos de diversa naturalesa que van convergir en perjudici de les entitats intervingudes”.