Ferran Costa, observador electoral als Estats Units

El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, viurà les eleccions americanes d’aquest dimarts de ben a prop. L’OSCE-PA l’ha escollit per formar part de l’equip d’observadors electorals que al llarg d'aquest dimarts i dimecres estaran repartits per tots els Estats Units per supervisar el funcionament de les eleccions, informa en un comunicat Liberals d'Andorra.



El cap de la delegació andorrana de l’OSCE-PA va aterrar als Estats Units aquest dissabte i fins aquest dilluns ha participat, conjuntament amb la resta dels observadors, en les sessions preparatòries i de formació d’aquest organisme per vetllar pel bon funcionament de la jornada electoral. Els comicis americans per escollir el pròxim president nord-americà tenen un sistema peculiar que dista molt de les eleccions dels països de l'entorn.



Durant la formació, els observadors han rebut tota la informació sobre el marc legal sobre el qual es sustenten les eleccions: els drets dels votants, els registres dels electors o el procediment de vot durant la jornada electoral. També han estat informats dels sistemes de votació que no són exactament els mateixos en cada jurisdicció electoral (i n’hi ha centenars), el finançament de la campanya electoral, el rol dels mitjans de comunicació (que es posicionen políticament a favor d’un dels candidats) i les enquestes. Finalment, s’ha instruït els observadors sobre l’anàlisi dels resultats electorals i l’elecció dels representants que hauran d’escollir el nou president.



Costa seguirà la jornada electoral a Milwaukee, Kenosha i Racine conjuntament amb dos observadors més de l’OSCE-PA. Durant aquest dimarts controlaran les obertures dels col·legis electorals, el desenvolupament de tota la jornada, i estaran presents en el tancament. En aquest estat, els col·legis electorals obriran a les 7 del matí (14 hores, hora andorrana) i tancaran a les 20 hores (3 de la matinada del dimecres al Principat).



El polític liberal ha expressat que “és tot un honor haver estat escollit per poder observar les eleccions americanes que marcaran el futur polític de la primera potència econòmica del món i de retruc el futur del mapa geopolític a escala mundial”.