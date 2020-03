Fins a 647 empreses sol·liciten un crèdit un tou

Les empreses o autònoms que s'han acollit al programa de crèdits tous arriben ja a les 647. En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha assegurat que a inicis d'aquesta propera setmana es faran les primeres resolucions i podran presentar dades "més globals i les primeres anàlisis". Tot i així, ha confirmat que el risc d'aquests crèdits aniran a càrrec del Govern.

D'altra banda, la nova plataforma web sobre el coronavirus que permet a la gent autoavaluar-se, ja té 1.200 usuaris donats d'alta. Jover ha indicat que actualment s'estan prioritzant totes aquelles persones que ja són positives per coronavirus, les quines presenten una simptomatologia compatible amb la malaltia i les persones que han estat amb contacte amb casos confirmats. No obstant, la plataforma té una opció oberta a tothom, la qual permet avaluar si els símptomes que algú pot tenir són compatibles o no amb la Covid-19.