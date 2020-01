Fins a 278 sancions per consumir alcohol o drogues en aplicació de la Llei de seguretat pública

Des que es va entrar en vigor la Llei de seguretat pública, el mes d’abril del 2019, han estat imposades un total de 122 sancions per consum d’ alcohol en llocs públics i 156 per consum d’ estupefaents. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha destacat, davant aquestes dades, la “bona recepció” que ha tingut aquest text així com els resultats que està obtenint i ha recordat que amb les modificacions que hi ha en curs encara hauria de ser més efectiva.

Rossell ha concretat que del total de sancions imposades en el marc de la llei per consum d’alcohol, 30 han estat a menors i 92 a adults. Pel que fa al consum d’estupefaents, 23 dels càstigs han estat imposats a menors i 133, a adults. Així ho ha manifestat en resposta a una pregunta formulada pel conseller socialdemòcrata Roger Padreny sobre l’increment de detencions de persones que condueixen sota els efectes de l’alcohol o les drogues i les mesures previstes per combatre aquest augment.

Rossell ha concretat que el 2017 hi va haver un total de 324 detencions de persones que conduïen sota els efectes de l’alcohol o les drogues; el 2018, 465 i el 2019, 498. Ha atribuït aquestes xifres a l’increment de residents i, molt especialment, al de controls efectuats pels agents de la policia. Així, ha dit que al 2017 se'n van fer 3.943; al 2018, 5.600 i al 2019, 4.631. A més, ha puntualitzat que altres campanyes que es duen a terme al llarg de l’any i que no estan relacionades amb el control d’alcohol i drogues també comporten detencions ja que també serveixen per detectar aquestes conductes.

Padreny ha volgut saber si des del Govern es preveuen polítiques públiques més centrades en la prevenció i ha lamentat que no es vagi "a l’arrel del problema" i s’estigui optant més per sancionar. Rossell li ha respost que es duen a terme accions en el marc del Pla nacional contra les drogodependències com diferents tallers adreçats als joves, però Padreny li ha mostrat que les dades demostren que on es donen més alcoholèmies és entre els homes d’entre els 18 i els 30 anys i ha emfasitzat que calen altres actuacions. El titular d'Interior li ha destacat que ell parla des del punt de vista teòric però que a qui governa li toca “passar de la teoria a la pràctica”, tot i que s’ha mostrat obert a “suggeriments”. També ha anunciat que properament entrarà a tràmit parlamentari la modificació del Codi de la circulació.

Rossell també ha estat el membre del Govern encarregat de respondre a una pregunta formulada pel conseller de Terceravia+Unió Laurediana+Independents Oliver Alís sobre els quatre accidents al túnel de la Tàpia de Sant Julià de Lòria que hi va haver la setmana passada. Així, el titular de Justícia i Interior ha posat en relleu que des del gener del 2013 hi ha hagut 46 milions de desplaçaments per aquest túnel en els dos sentits de la marxa i que només s’han registrat 22 accidents de rellevància. Per tant, s’està davant un índex de sinistralitat molt baix, ha defensat. Pel que fa als sinistres de la setmana passada, el ministre ha destacat que en tres dels casos semblaria que van ser per un excés de velocitat i en l’altre, per una distracció. Alís ha proposat la possibilitat que es pogués posar en aquest túnel un radar del tram, a la qual cosa el ministre ha respost que es podria analitzar si bé es tracta d’un tram molt curt.

Abstencionisme

D’altra banda, en la sessió de Consell General celebrada aquest dijous també ha estat objecte de debat el creixement de l’ abstencionisme en les passades eleccions comunals. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha mostrat la preocupació per les xifres de participació assolides i ha fet una crida a unir esforços per trobar solucions, creant, per exemple, una comissió en la qual també estiguin representats els ciutadans. El cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat que la modificació de la llei electoral és una “bona ocasió” per fer determinats canvis destinats a donar solucions a l’abstencionisme “tècnic” que és, tal com ha destacat Espot, basant-se en un estudi del CRES, el que representa la meitat dels casos. Així, Espot ha tornat a posar sobre la taula opcions com el vot delegat o el telemàtic, mentre que López ha assenyalat el vot obligatori, una opció que no sembla fer el pes a Espot, tal com ell mateix ha expressat.