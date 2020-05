França no recomana viatjar a l'estranger, i menys a Espanya

La ministra francesa de Transició Ecològica i Inclusió, Élisabeth Borne, ha demanat als seus compatriotes que no planifiquin vacances fora del país i encara menys si la destinació és Espanya. Borne considera que les mesures de desescalada que s’estan aplicant a l’estat espanyol són “contradictòries”.

En una entrevista a l’emissora France Inter, la ministra ha manifestat que “no puc recomanar als francesos que reservin unes vacances a Espanya en el dia d'avui”. Borne ha subratllat que Espanya ha optat per obrir les seves fronteres terrestres però al mateix temps “ha establert normes sobre les persones que arriben en avió, això és contradictori", ha destacat. Cal recordar que el Govern espanyol ha decretat una quarantena de 14 dies per a qualsevol viatger que arribi en avió.

Gairebé al mateix temps que la ministra Borne feia aquestes declaracions, el ministre espanyol de Sanitat, Salvador Illa, ha obert la porta escurçar les fases de la desescalada a Espanya. "Ara mateix, en funció del pla de desescalada no està permesa la mobilitat entre fases fins que s'arribi a la nova normalitat. Veurem com evoluciona l'epidèmia i escoltarem els plantejaments de les comunitats autònomes en el marc de la cogovernança i en funció de les protestes que es facin", ha dit Illa, que ha recordat que el pla estableix 14 dies per fase, però ha dit que es mirarà si hi ha "opcions de modificació". "Tenim la voluntat d'aplicar l'estat d'alarma com menys temps millor", ha insistit.