Camp: "Entrem en una nova Andorra i una nova parròquia de Canillo, caldrà revisar tot el que teníem previst"

El cònsol major canillenc posa en relleu que un dels principals maldecaps ha estat gestionar la situació dels temporers però que han volgut també estar a prop de la gent gran. Un altre dels reptes, diu, ha estat l'operativa dels tests. De cara al futur immediat, manifesta que volen endegar ajudes per als empresaris.



Primer de tot, com es troba després d'haver donat positiu i haver hagut d'estar aïllat catorze dies?

Em trobo bé, vaig estar a casa fins que em va sortir la PCR negativa però no vaig tenir cap símptoma. Des de dilluns passat que em van donar els resultats del segon test, que va sortir IgM negatiu i IgG positiu, i em vaig incorporar al comú. I ara estem planificant la reincorporació dels treballadors.

A poc a poc es va tornant a la normalitat.

Sí ara estem arrencant tots els serveis comunals d'oci i educatius, de suport a l'educació: l'escola bressol i l'esplai. També tot el servei de biblioteca, museus, aniran arrencant durant la setmana que ve. Pel que fa al Palau de Gel, estem en parada tècnica, vam haver de desgelar la pista de gel, una feina que requereix força setmanes i que vam fer quan vam tenir el material. Preveiem que pugui obrir cap al 10 o el 15 de juny, però la setmana que ve, segurament cap a finals, esperem que pugui obrir la piscina, el gimnàs i el restaurant.

Un dels temes més preocupants a Canillo durant aquesta crisi ha estat el tema dels temporers?

Ens hem hagut d'implicar molt des del comú, tant pel nombre com per les diferents casuístiques, i vetllant per l'allotjament i la manutenció. Vam veure de seguida que hi hauria problemes d'allotjament perquè no tots treballen a pistes i vam comprovar que no tots podrien fer front a les despeses d'allotjament. Des de principis d'abril vam establir un equip de treball dins el comú format per quatre persones per estar en contacte constant amb aquest col·lectiu que vam estimar en 650 persones i els que no tenien possibilitat d'acabar el contracte vam establir un mecanisme per donar-los allotjament. Vam poder tancar contractes amb un parell d'empreses d'apartaments turístics i en vam reallotjar uns 170 aproximadament; també vull recordar que mossèn Ramon ens va oferir dos locals i vam poder anar trobant solucions a la problemàtica d'habitatge. Després el Govern va aprovar que els que estaven en apartaments de lloguer poguessin mantenir-se al mes de maig, renegociant els contractes o sense cobrar per part de les immobiliàries, i aquest decret va anar molt bé perquè es van trobar solucions i va baixar molt la pressió de manca d'allotjaments. I paral·lelament, vam haver de buscar solucions pel que fa a la manutenció i vull agrair a Càritas perquè està fent una feina excepcional per proposar cistelles de menjar o vals de compra de productes frescos.

Això ha anat a la baixa; des que van sortir tres vols ha baixat la pressió perquè de 650 hem passat a 150-200 màxim, n'hi ha molts però no és el mateix. La dificultat que hi ha hagut el mes d'abril i fins a mitjans de maig ha baixat molt. Continuem estant en contacte amb el col·lectiu. També vull recordar que als que no treballaven en pistes, els vam oferir subvencionar part del vol, perquè no era el mateix un petit restaurant que una estació d'esquí i vam considerar que la part que no podien pagar la pagués el comú, dels 650 euros, 300 els paga el temporer i la resta el comú. Hem pogut repatriar bastants temporers.

I ara quina és la situació?

Tenim un centenar en allotjaments turístics; aquestes persones podrem mantenir-les al juny. Ara estem acabant de tancar una addenda amb una de les empreses, ja que l'altra la podrem alliberar. Els podrem reallotjar a l'hotel on Ensisa tenia allotjats una part dels temporers, ja que molts han marxat, i la resta, en apartaments; i crec que en les properes setmanes encara en marxaran més. Ens consta que alguns volen anar a Espanya per buscar feina i altres a altres països europeus, com ja feien altres vegades.

La situació dels temporers, és una de les qüestions que més els ha preocupat? És on han hagut de dedicar més recursos?

Sí, exacte, però hem de partir de la base que hi ha hagut molts temes a gestionar. Per exemple, del col·lectiu de la gent gran hi hem estat molt a sobre perquè era de risc, i sobretot d'aquells que estaven sols que no tenien possibilitats de sortir de casa, que no tenien contactes per poder fer la compra de medicaments i menjar i els hem intentat ajudar. I altre tema que ens ha agafat molt de temps és el desplegament de la logística dels testos massius, ha estat una logística de grans dimensions, ja ho va dir el ministre que segurament és de les logístiques més grans que s'ha fet a Andorra i per exemple a Canillo, que és la parròquia més petita, hem mobilitzat a més de 130 voluntaris. Realment hi ha hagut un desplegament important, com per exemple amb el tema de les cites, on hi ha hagut molta implicació perquè pot semblar fàcil però ha mobilitzat moltes persones. Sobre la plataforma del comú de Canillo, tres comuns més es van adherir i dins el context d'accions a dur a terme a nivell informàtic hi va haver molta feina.

I ara mirant al futur, el pressupost ja es va revisar però, caldrà més revisions, com es plantegen els mesos a venir en aquesta nova normalitat?

Serà una nova normalitat segur perquè les normes per garantir distanciament i que no hi hagi transmissió del virus farà que ens haguem d'acostumar a viure d'una forma diferent però la vida continua. Ara estem en fase de tancar els protocols interns i llençar els serveis lúdics i de suport a educació i després entrar en la dinàmica habitual del comú. Hem d'acabar de tancar tot el paquet d'ajudes que podem fer als ciutadans i empreses de la parròquia. Cert que el paquet que ha fet el Govern ens ajuda molt però més enllà d'això, volem ajudar empreses que estiguin patint més, que hagin estat tancades molt temps o els costi arrencar una mica més; estem mirant de fer exempcions fiscals. Això encara no ho tenim tancat però ho volem aprovar aquest mes de juny; seran ajudes complementàries a les del Govern. Podem donar un cop de mà a les empreses que ho estiguin passant malament.



D'altra banda, vam fer la revisió de pressupost a principis de la crisi, l'1 d'abril, però han passat moltes coses des de llavors. Ja vam ser, amb algunes partides, molt estrictes i ara veurem si cal reduir més, no és segur que ho haguem de fer però passat l'estiu, si veiem que el ritme dels ingressos no és el previst, caldrà una segona revisió i potser veure si algunes inversions que ens havíem compromès s'hauran de posposar de cara a l'any que ve o reduir les despeses de funcionament, però crec que tenim marge encara aquest estiu.

La partida d'inversions és la que ha patit més?

Al final hem de mantenir cert equilibri, per no generar endeutament. Nosaltres n'havíem previst un sense dèficit, per tant, ajustat als ingressos però també és cert que és bo intentar mantenir les inversions en la mesura que es pugui perquè hi haurà empreses que se'n beneficiaran i cal buscar l'equilibri. Ja vam ajustar partides. L'objectiu és, més que deixar de fer activitats, que algunes sí que les deixarem de fer, començar-les aquest any i acabar-les l'any que ve.

Quines li agradaria que es fessin sí o sí?

D'entrada tenim el compromís d'acabar feines que van començar el 2019, que s'han d'acabar aquest any i ja s'hi està treballant, sobretot el pàrquing vertical de Ransol per acabar-lo aquest any i les passarel·les tibetanes, que encara no ha començat l'obra ja que encara estem pendents d'autoritzacions del Govern. La idea és començar-les aquest any i acabar-les abans de l'estiu del 2021 i aquestes són les dues inversions importants que volem impulsar aquest any. Pel que fa a inversió, el que vam desestimar és un carrer a Soldeu proper a la plataforma que quedava pendent per acabar de completar l'obra del pàrquing, i la plataforma l'hem posposat al 2021 perquè era important. Pel que fa a la resta, és més una reducció que no pas deixar de fer. Segurament hi haurà coses que s'hauran de revisar perquè no ens donarà temps d'acabar-les de fer perquè l'1 d'abril potser no havíem pensat en un confinament tan llarg.

Una de les partides que caldrà incrementar més serà la de Social, per poder fer front a les possibles demandes de famílies amb necessitats?

A Canillo el bo que tenim és que quan vam fer revisió pressupostària, ja vam reduir més la baixada de despeses que la d'ingressos, perquè teníem clar que necessitaríem diners per diferents partides que en una crisi cal; i en primer lloc, l'aportació al Govern, que ens va demanar a l'inici de la crisi, que encara no està tancat perquè alguns comuns no s'han pronunciat; nosaltres ja ho vam alliberar, són 1.052.000 per a l'aportació i altres partides. 150.000 euros ja els alliberarem en la sessió del 4 de juny perquè ja hem tingut despeses. Si detectem que hi ha problemàtiques socials, es podrà utilitzar aquesta partida per a aquestes despeses. Vull recordar que el comú també té un fons de reserva dotat amb més de dos milions d'euros, i el dotarem amb 400.000 i escaig més; el va crear el comú fa quatre anys per utilitzar-lo en moments de crisi, van ser molt previsors, i ara tenim dos milions i en cas que l'haguem d'utilitzar tenim un coixí per ajudar si cal.

Com ha trastocat la crisi els plans que teníeu per aquests propers quatre anys?

L'escenari ha canviat totalment, la parròquia no serà com era a mitjans de març, ara entrem en una nova Andorra i una nova parròquia de Canillo, caldrà revisar tot el que teníem previst. Teníem previst fer moltes accions del programa i haurem de veure quines podrem i quines no, però vull confiar que no sigui com la crisi del 2008, vull creure que el 2022 serà un any ja de recuperació i ens dona marge per tirar endavant moltes iniciatives del programa. Espero que puguem tirar endavant la majoria de grans projectes que tenim sobre la taula i sobretot incidir en la part turística, que amb la crisi encara s'ha vist més que cal potenciar. El que volíem fer era convocar el sector un cop acabada la temporada d'hivern per veure com enfocàvem l'estratègia turística de tres anys, no ho hem pogut fer però al juny o al juliol ho farem perquè ja podrem. Reunir-nos amb el sector i planificar l'estratègia, per exemple, per millorar la comunicació cap al turista i ens hi dedicarem a fons per recuperar el temps perdut.

I com s'encara aquest estiu a nivell turístic?

Estem a l'expectativa de veure què passarà amb França i Espanya amb les fronteres, un cop Andorra ha dit que obrirà les seves. Però jo vull ser optimista perquè pel concepte que té Andorra de turisme d'estiu crec que s'adiu molt al que voldrà el turista: estar en espais amb poques aglomeracions, a prop de casa... crec que hi haurà un mínim d'afluència perquè els negocis puguin tenir un mínim d'activitat per funcionar.