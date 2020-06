Front comú per fer possibles les festes majors

Després d'haver estat quatre mesos sense cap reunió de cònsols per culpa de l'emergència sanitària hi havia molts temes pendents, però pocs s'esperaven que la celebració de les festes majors fos un dels temes principals d'aquest dijous. L'anunci publicat aquest dimecres al BOPA que permet fer actes públics de fins a 400 persones en espais exteriors, ha agafat per sopresa als comuns, que a correcuita hauran de plantejar unes festes populars d'estiu molt esperades per la població. Tal com ha explicat la cònsol major d'Encamp i amfitriona de la trobada, Laura Mas, "s'està disssenyany una estratègia comuna" per redissenyar els actes habituals de les festes majors i fer-los compatibles amb la situació sanitària que viu el país. El que sembla clar és que no hi haurà concerts a la nit. Segons Mas, "se suspendran els actes i els balls de nit per evitar que el jovent allargui la festa més enllà de la una de la matinada", l'hora límit establerta per llei per celebrar esdeveniments.



El pròxim 20 de juny, Encamp celebra la Festa del Poble i, en aquest sentit, la cònsol major ha avançat que “ja s’ha parlat amb la comissió de festes per anunciar-los que els actes es procuraran fer al matí i a la tarda” i, per tant, no hi haurà ni música ni barra d’alcohol quan es faci fosc. Per la seva banda, Josep Àngel Mortés, cònsol major d’Ordino, que acollirà la pròxima trobada de cònsols d’aquí a dos mesos, ha admès que "els comuns han de ser molt conscients que hi haurà festes que no serà possible celebrar-les com abans, i cada comú decidirà si malgrat tot vol fer-les i com les farà”, i ha afegit que “tots ens hem de prevenir perquè malgrat que les festes no seran iguals, ens podem endur sorpreses”, fent referència a un aforament major del permès.

En aquest sentit, al llarg del matí els cònsols han parlat amb el director de la policia, Jordi Moreno, sobre la necessitat de treballar conjuntament per incrementar la seguretat pública durant la revetlla de Sant Joan i les festes majors, però també per detectar possibles ubicacions conflictives a les parròquies i evitar actes vandàlics.

Relacionat amb això, durant la trobada també s’ha abordat la implantació de càmeres de videovigilància a les parròquies, en el marc de la Comissió Nacional de Videovigilància. Els cònsols han analitzat conjuntament la documentació que cal presentar i el tractament de les gravacions. “La durada del seu ús està estipulada en cinc anys i després els comuns haurien de renovar la sol·licitud”, han detallat.