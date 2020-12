Gairebé 800.000 euros per remodelar casa comuna a Escaldes-Engordany

El comú d'Escaldes-Engordany ha donat aquest dimecres llum verda a l'execució de les obres de remodelació de la planta baixa, la primera i la segona de la casa comuna en unes obres que la cònsol major, Rosa Gili, ha defensat tant per "modernitzar" l'edifici com per una qüestió de confort de treballadors i visitants i eficiència energètica. Els treballs tindran un cost de 777.000 i es duran a terme en un termini de disset setmanes. Des de l'oposició, el conseller Miquel Aleix ha lamentat la "manca d'informació" sobre aquest projecte i ha posat en dubte que siguin unes obres "prioritàries".

D'aquesta manera, Gili ha destacat que aquestes obres a les tres plantes es tracta de la continuïtat dels treballs que es van fer a la cinquena i ha afegit que ha estat una qüestió que s'ha gestionat des dels serveis interns del comú. La cònsol major ha destacat que hi havia "una necessitat imperiosa" de millorar les instal·lacions informàtiques i que s'aprofita per fer millores en la climatització, la calefacció, o l'aïllament, tenint en compte que fins ara aquestes plantes no comptaven, per exemple, amb aire condicionat i que a més cal incidir en l' eficiència energètica. Tal com s'ha comentat, des de l'oposició s'ha votat en contra d'aquesta adjudicació a l'empresa Edicom, ja que Aleix ha destacat que en aquest aspecte hi ha hagut "manca d'informació" i ha afegit que en comissió el que s'havia comentat era que es tirarien endavant millores informàtiques, però que ara s'han trobat que es tracta d'uns treballs molt més importants. "Les obres van molt més enllà i considerem que n'hi ha de més prioritàries", ha defensat Aleix. Al seu torn, la cònsol major ha respost que el que han volgut és "no fer pegats, ja que fer-ho no és una bona inversió" i ha defensat que no es tracta de "cap luxe" sinó de fer unes adequacions necessàries tenint en compte que l'edifici és dels anys 80 i "poques intervencions" s'han fet des de llavors.

En la mateixa sessió de consell de comú s'han aprovat les obres de remodelació i impermeabilització de la plaça Creu Blanca, que costaran 671.700 euros i s'allargaran cinc mesos. Gili ha explicat que hi ha filtracions a les piscines i que per tant es tracta d'una obra que ja s'hauria d'haver fet abans, però que s'encara ara, ja que és "essencial" intervenir-hi. S'aprofita per fer els treballs de la separativa i en lloc d'asfalt es posarà ceràmica de tal manera que es pugui donar una altra imatge a aquest espai que la cònsol major ha recordat que forma part del projecte Caldes que la corporació vol impulsar aquest mandat de dinamització de la part alta d'Escaldes-Engordany. Des de l'oposició, Aleix ha defensat el vot favorable afirmant que es tracta d'una obra "que no es va poder fer en el seu moment" i que ells estan a favor "de totes les millores pel bé de la parròquia".

Liquidacions trimestrals

Durant la sessió de consell de comú els consellers de l'oposició també han demanat per les liquidacions trimestrals que el comú ha de presentar. Des de la majoria el cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, ha destacat que el departament de Finances està treballant sota mínim per la manca de personal i, especialment, del cap de departament i ha lamentat "el to i les insinuacions de la minoria". En aquest sentit ha titllat de "demagògia pura" l'actuació de la minoria, ja que ha recordat que el departament està treballant amb tres persones i a més, els mesos d'agost i setembre només en va ser una. També, ha volgut recordar que a la cap de Finances "la van convidar a marxar" l'anterior majoria i des de llavors ha estat impossible cobrir la vacant. Primer pels efectes de la pandèmia i ara perquè els dos candidats interns no han passat les proves, amb la qual cosa s'ha hagut de convocar un concurs extern per cobrir la plaça i és possible que fins al mes de març no hi pugui haver aquesta incorporació. A més, ha defensat Dolsa, s'ha intentat prioritzar altres qüestions com adaptar el comú a les normes de comptabilitat, una feina que, ha assegurat, ja s'hauria d'haver fet. També ha manifestat que els consellers de l'oposició poden assistir a les comissions de Finances on se'ls pot informar i on ha assegurat que han rebut informació. "No és cert que no s'hagi informat", ha assegurat, afirmant que li ha molestat que "ara creïn ombres on no hi ha res". També ha manifestat que un cop s'enllesteixin els pressupostos, a principis de gener, es prepararà el tancament del 2020. "Em sona a demagògia o és que ho estem fent tan bé que realment no tenen res més a criticar", ha etzibat Dolsa.

Des de l'oposició, però, han destacat que es tracta d'una obligació del comú i de donar comptes de cara a la ciutadania. En aquest sentit, Aleix ha destacat que el mandat ja ha complert quatre trimestres i no hi ha aquestes dades i que les volen per poder-les analitzar, no només per ells sinó per la ciutadania, ha assegurat. També ha destacat el fet que "sembli que (el cònsol menor) es molesti" perquè l'oposició fa una pregunta i ha remarcat que en cap cas volen "polèmica" sinó fer preguntes "necessàries i útils". En aquest sentit, creuen que l'obligació de la majoria és "donar explicacions" i en el mateix sentit, la consellera Núria Barquín ha recordat que el comú està obligat per la llei de finances comunals a informar d'aquests tancaments i que si no els podien tenir "no costava res donar explicacions" sobre la situació al departament de Finances.