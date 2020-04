Gairebé 600 inscrits al registre de persones acomiadades del Govern

El registre d'acomiadaments que va activar l'executiu perquè aquelles persones que haguessin perdut la feina s'hi inscriguessin tenen ara com ara 598 inscrits, tal com ha detallat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que ha concretat que 176 d'aquestes persones tenien un contracte indefinit i la resta eren altres tipologies com contractes de temporada (262).

Gallardo ha donat aquestes xifres en la roda de premsa que ha ofert juntament amb el cap de Govern, Xavier Espot, un cop el Consell General ha donat el vistiplau a la llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Precisament, en aquesta roda de premsa han volgut detallar les mesures que s'inclouen en la llei i especialment aquelles novetats que es deriven del treball en comissió. D'aquesta manera, han volgut incidir en el fet que els autònoms que es trobin en les franges de cotització d'entre el 50% i el 100% percebran una ajuda de 1.083 euros mentre tinguin l'activitat suspesa i han recordat que a més s'ha incorporat una altra ajuda de 541 euros per a aquells que cotitzen al 25%. En els dos casos, han reiterat, les ajudes es podran percebre més enllà de la represa de l'activitat, de fet fins que continuïn les dificultats econòmiques o bé fins que ho decreti el Govern.

Una altra de les novetats incloses en el redactat respecte del text inicial que han volgut recordar Espot i Gallardo és el fet que autònoms i treballadors puguin gaudir de la carència dels préstecs hipotecaris i també per la compra d'un vehicle. Han subratllat que aquesta llei suposa un nou paquet de mesures econòmiques i socials que tenen com a principal "objectiu" "protegir i preservar els llocs de treball".