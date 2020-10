Gallardo: "La gent pot pujar a Andorra, no és necessari tancar les fronteres"

“La gent pot pujar a Andorra, no és necessari tancar les fronteres, és un país segur”, aquesta és la resposta que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha donat a preguntes sobre les recomanacions que han fet un grup d’experts de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) perquè Andorra tanqués les fronteres. En aquest sentit, ha manifestat que “des del màxim respecte” li semblava que aquestes recomanacions es feien “des de l’òptica del desconeixement de la realitat andorrana” i ha defensat l’estratègia que el país està seguint per ser uns destinació segura.

Així, ha incidit en el fet que Andorra està duent a terme un elevat volum de tests i que per això es té “un alt coneixement de l’estat de la població” i que precisament aquest elevat volum de cribratges fan que barems com la taxa d’incidència sigui molt elevada, unes dades que, afegeix, “ens situa en unes xifres que no són comparables” amb altres països on el volum de tests són inferiors.

Gallardo ha afegit que és evident l’impacte de la Covid-19 al país però també que s’està “pràcticament cribrant el 10% de la població setmanalment, amb un test que és molt més sensible que el que utilitzen la resta de països de l'entorn europeu”. Així, ha volgut incidir en un missatge de “tranquil·litat” de cara als visitants. “La gent pot pujar tranquil·la i no és necessari tancar les fronteres”, ha remarcat.

Pel que fa als efectes que podria tenir que Catalunya o França apliquessin mesures més restrictives a la mobilitat, ha manifestat que “no quedarà altra que negociar i explicar que la casuística d’Andorra és particular” i ha posat com a exemple persones que van a fer tractaments sanitaris a banda i banda de la frontera i també la situació dels transfronterers i, a més, “tota una economia, i no només al país sinó al Pirineu, que depèn d’Andorra”.

Comerç digital

Quant a la implementació del comerç digital, una de les mancances que precisament s’ha posat en relleu en el debat que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha organitzat aquest dimarts, Gallardo ha admès certes “ mancances legislatives” com per exemple en la gestió duanera que fan que “aquest tipus de comerç a efectes pràctics “no pugui ser tan competitiu” com es voldria. Ha afegit que el Govern “hi està treballant” i ha recordat, a més, la proposta d’un ‘market place’ per intentar “que hi hagi una oferta” de comerç digital al país. Ha incidit, a més, que el salt important es farà en el marc de l’acord d’associació.