Gallardo defensa que fer acomiadaments ha estat "una necessitat" per a algunes empreses

La sessió de Consell General per votar la segona llei òmnibus ha arrencat aquest matí amb la votació de les reserves d'esmena del PS. El grup parlamentari socialdemòcrata havia presentat un total de 37 reserves d'esmena que la resta de grups han anat rebutjat, de moment, una a una, amb els vots en contra de la majoria i l'abstenció de Terceravia+Unió Laurediana+Independents. El PS ha defensat, entre d'altres qüestions, que hi hagués una prestació progressiva segons la cotització dels autònoms a la CASS, per "protegir els salaris més baixos", tal com ha explicat la presidenta suplent dels socialdemòcrates Judith Salazar. Des de la majoria s'ha defensat que el text final és fins i tot "més proteccionista"del que pretenia el PS i en aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que s'ha aconseguit que aquesta prestació sigui vigent un cop es reprengui l'activitat. Des del PS també s'ha defensat la reserva d'esmena perquè les empreses que han acomiadat treballadors no poguessin gaudir del mateix nivell de protecció en cas d'aplicar suspensions temporals del contracte de treball. La consellera demòcrata Ester Molné ha manifestat que no es té en compte aquesta pretensió del PS perquè el que no es vol és "posar contra les cordes" els empresaris, ja que el que es vol és "protegir els llocs de treball". Gallardo ha afegit que els ERTOs "no són per protegir les empreses sinó els llocs de treball" i ha etzibat al PS que "no acceptar que hi haurà acomiadaments és no acceptar la realitat" i ha afegit que per a moltes empreses acomiadar "ha estat una necessitat" i l'única manera per preservar l'empresa.



Continuant amb les afectacions de la llei per als assalariats des del PS havien presentat una reserva d'esmena perquè en cas de suspensió del contracte de treball es garanteixi que el treballador pugui rebre el 100% del salari i que, per tant, estigui garantit aquest reintegrament íntegre més enllà del salari mínim. Salazar ha defensat que cal protegir els salaris més baixos. Gallardo li ha respost que des del PS es fan propostes "sense fer els números" i ha remarcat que els ERTOs que es proposen a Andorra són "socials, garantistes i més generosos" que en altres països i ha lamentat que des del PS no es vulgui "reconèixer" aquest extrem.



També s'ha rebutjat la rebaixa del 40% dels lloguers durat tres mesos. Des de la majoria la presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata, Mònica Bonell, ha manifestat que estan en contra de "rebaixes generalitzades" per no causar "un perjudici injust" i consideren que aquells que no tenen afectat el seu salari han de fer front al lloguer íntegre. A més ha recordat que ja es preveu una reducció del 20% per a aquells que hagin vist reduït el seu sou. El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que la proposta del PS és "sorprenent" ja que no té similitud en altres països veïns i l'ha qualificat com de "profundament injusta". També s'ha rebutjat la voluntat del PS que hi hagués reduccions dels lloguers comercials lligats al volum de negoci.



El conseller socialdemòcrata Jordi Font ha defensat que si havien presentat 37 reserves d'esmena era per aportar millores al text i ha lamentat que des de la majoria se'ls hagués titllat de "populistes" per haver pres aquesta decisió. "Pretenen fer veure que volen millorar el text i els agraeixo el voluntarisme", ha etzibat el president de Liberals, Ferran Costa, afegint que en realitat aquesta millora s'hagués hagut de fer en comissió i, en aquest sentit, ha retret als consellers socialdemòcrates que no volguessin transaccionar esmenes tal com la majoria havia proposat. En aquest sentit, ha recordat que se n'havien proposat 27 i només es van acceptar dues per part del PS. "Els ciutadans volen saber quines mesures" es proposen per sortir de l'actual crisi "i pocs estan interessats en els postulats polítics", ha afegit, acusant el PS de "proselitisme polític" en un oment que segons Costa, no toca.