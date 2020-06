Gallardo defensa la contractació de l'empresa de Garcia pel "retorn positiu" de la feina ja feta

El Govern ha adjudicat a l’empresa A2 Security Assessors, propietat de 'Toti' Garcia, treballs d’assessorament en matèria d’inversió estrangera, per un import de 21.250 euros, tal com surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) aquest dimecres.



El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha justificat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que aquesta adjudicació arriba després que “durant els sis primers mesos de l’any” aquesta empresa, que té com a objecte de comerç la "intermediació i captació d'empreses", hagi donat servei al Govern amb un "retorn positiu”, motiu pel qual “s’ha decidit renovar la contractació”. La durada del contracte és de set mesos, concretament del 5 de juny fins el 31 de desembre.



Cal recordar que la relació de Garcia amb altres actuacions de l’administració general ja va ser objecte d’una pregunta formulada per la consellera de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Carine Montaner, que va demanar per la vinculació de l’empresari en la compra de material sanitari durant la crisi de la Covid-19. Montaner recordava llavors que Garcia és una persona “afí” a Liberals d’Andorra. També des del grup parlamentari socialdemòcrata s'ha demanat per la relació contractual de l'empresari amb l'executiu.