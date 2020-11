Gallardo assegura que intentaran que hi hagi mobilitat pel pont de la Puríssima

La setmana del pont de la Puríssima i de la Constitució espanyola és clau en termes de facturació per al país i "intentarem veure quines possibilitats hi ha" perquè hi pugui haver una certa circulació i arribada de persones, ha comentat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en acabar la presentació del nou portal d’internacionalització d’empresa. En aquest sentit, ha reiterat que estan amb contactes amb el govern de la Generalitat i ha agraït la seva col·laboració i la seva predisposició per tenir en compte la casuística d'Andorra, que també té afectacions cap a les comarques veïnes de Catalunya. "Es va posar en valor no només aspectes econòmics sinó també aspectes sanitaris", ha comentat el ministre, qui ha reiterat que de moment han aconseguit que l'escenari d'obertura del 17 de gener es redueixi al 21 de desembre. "Podem encarar amb més tranquil·litat la campanya de Nadal", ha indicat.

Tot i així, el ministre ha insistit que la situació no acompanya i que fer excepcions particulars només per Andorra és molt complicat. "Hem d'entrar dins de les decisions que es prenen a territori català i a partir d'aquí, veure quins tipus de desplaçaments podrien arribar a Andorra", ha comentat. De fet, ha declarat que estan explicant l'evolució diària de la situació sanitària al Principat, i a partir del moment que hi pugui haver desplaçaments per comarques, províncies o regions sanitàries, "intentarem que Andorra pugui tenir accés en aquesta circulació com va passar en la primera onada". A més, ha remarcat que les xifres sanitàries han d'acompanyar a Andorra.