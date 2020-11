La Generalitat confirma l’obertura al trànsit amb Andorra el 21 de desembre

El confinament perimetral, a partir del tercer tram, el 21 de desembre, “s’aixecaria, i no hi hauria problemes a partir d’aquesta data” perquè els residents d’Andorra transitin per Catalunya i viceversa, ha explicat aquest dijous el vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, durant la roda de premsa per presentar el pla de desescalada que ha preparat l’executiu que presideix. L’anunci, en el qual el dirigent ha explicat un avançament dels trams, en comparació amb l’esborrany que es va filtrar dimarts, permet una obertura al trànsit més enllà de Catalunya a partir del 21 de desembre.

D’altra banda, Aragonès ha explicat allò que ja han dit des de l’Executiu andorrà, que els dos Governs estan “en contacte per trobar la millor de les solucions” per facilitar la mobilitat entre els dos territoris.



Les mesures anticovid estructurades en quatre trams anunciades aquest dijous pel Govern català marquen l'inici d'una desescalada progressiva que comença el pròxim dilluns 23 de novembre. Tant el vicepresident Pere Aragonès com la portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ja han avisat que no es tracta encara d'una tornada a la normalitat perquè les xifres s'han estabilitzat però no són prou positives al país veí.



Sempre i quan les dades epidemiològiques ho permetin, perquè continua la tendència a la baixa dels contagis i disminueix la pressió hospitalària, les fases anunciades afectarien a la flexibilització de la mobilitat de la següent manera:

Primer tram (23 de novembre - 6 de desembre)

Encara no es poden desplaçar fora de Catalunya ni entre municipis els caps de setmana. També es manté el toc de queda nocturn.

Segon tram (7-20 de desembre)

No és fins al 7 de desembre que està previst convertir el confinament municipal en confinament comarcal. Aquest tram també implicarà l'obertura dels centres comercials i s'ampliarà l'aforament dels comerços al 50%.

Tercer tram (21 de desembre - 3 de gener)

El 21 de desembre està previst que el màxim de persones permeses en una reunió passi de sis a 10. També que s'aixequin les restriccions de mobilitat, que Aragonès ha confirmat que s'obriria el tancament perimetral, amb la qual cosa podrien tornar a circular vehicles entre Andorra i Catalunya. La portaveu Budó, però, havia dit una estona abans que s'aixecaven les restriccions de mobilitat el cap de setmana, però que es mantenia el confinament perimetral i el toc de queda nocturn.

Quart tram (4-17 de gener)

No és fins al 4 de gener que es preveu que les classes al batxillerat i a les universitats tornin a ser presencials, permetre les extraescolars no organitzades per escoles i que tornin les competicions esportives. En aquest tram també s'amplia el topall per cultura, que passa d'un màxim de 500 persones a 1.000. El toc de queda nocturn es manté també en aquest tram