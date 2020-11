Novembre sense turisme

La consellera de Salut del govern català, Alba Vergés, és partidària d'allargar quinze dies més el toc de queda: aquest dijous ha afirmat que renovar-lo és una decisió "lògica" per seguir contenint i desaccelerant la corba del coronavirus. Tot i que la pròrroga s'ha de debatre abans a la reunió del Procicat, Vergés ha dit que aquesta mesura conviu i lliga amb la resta de restriccions i ha anticipat que és "molt probable" que s'aprovi.



Els primers senyals de fre de la segona onada, en què la velocitat de propagació del virus ha baixat per sota d'1, són una bona notícia, però Salut adverteix que encara no obren la porta aixecar les restriccions. Per exemple, el tancament de bars i restaurants o el toc de queda. "Tenim una forta pressió assistencial, no podem córrer: un cop es consolidi el doblegament de la corba valorarem quines mesures mantenim i quines no", ha resumit.

Vergés ha admès que Catalunya està "en el bon camí" i que la disminució del ritme de contagis és "fruit de les primeres restriccions", i per això ha agraït l'esforç de la població per reduir la mobilitat i la interacció social. "Això ha millorat els indicadors epidemiològics de tot el país", ha indicat. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'ha sumat a la felicitació, assegurant que la majoria de la població compleix les normes, però ha informat que les últimes tres setmanes els cossos de seguretat han tramitat 15.200 denúncies administratives per incompliment d'alguna de les restriccions. D'aquestes, 330 corresponen a establiments, 13 dels quals s'han hagut de tancar.