Gerard Alís: "L'única alternativa al govern de DA és el PS”

"Només la suma de DA+L'A+SDP ha pogut evitar més comuns del PS. En l'únic lloc on DA ha anat sol, el PS ha guanyat", ha declarat el primer secretari del Partit Socialdemòcrata, Gerard Alís. "L'única alternativa al govern de DA és el PS”, ha afegit.

D'aquesta manera, des de la formació s'ha defensat que la ciutadania ha avalat la tasca que el partit ha fet per impulsar el seu creixement. "Això ho tenim clar comparant els resultats de les eleccions comunals del 2015: som la segona força política, per no dir que estem en equivalència", ha assegurat Alís. També ha insistit en el fet que el PS ha duplicat el nombre de vots, i ha multiplicat per tres els consellers comunals (passant de cinc a 15) en haver guanyat el comú d'Escaldes-Engordany. "Valorem positivament els resultats: hem fet un fort creixement: en l'1 contra 1, estem passant per davant a DA", ha declarat Alís.

La presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, al seu torn, ha anunciat que "el partit està obert perquè ciutadans puguin acostar-se", per participar i col·laborar. "Entenem que és una manera fàcil i senzilla d'apropar la política a la ciutadania", ha dit.

Aquestes manifestacions les han fet Alís i Vela en una roda de premsa a què havien convidat els mitjans de comunicació per fer balanç de l'any. Vela ha recordat que de les 38 preguntes orals que s’han efectuat al Consell General, 30 han estat formulades pel Partit Socialdemòcrata. Entre altres ha destacat les relatives al projecte de l’heliport a les Tresoles; a la "desatenció" de les demandes efectuades des del col·lectiu de la gent gran; la Fundació de la Cimera Iberoamericana; el fons publicoprivat d’habitatge; el futur dels terrenys on s’havia de construir l’edifici The Cloud o el seguiment de l’evolució de BPA.

Pel que fa a les preguntes escrites, el grup parlamentari socialdemòcrata ha fet 16 de les 21 efectuades com les relatives a l’habitatge; a la cobertura del període de baixa de maternitat; també al centre Sociosanitari El Cedre; al bàtxelor d’infermeria ofert per la Universitat d’Andorra; a l’esllavissada que es va produir el 10 d’agost a la Portalada o al projecte de creació d’una unitat de radioteràpia a Andorra.

De les 17 demandes d’informació efectuades, han afegit, dotze han estat per part del grup parlamentari socialdemòcratra, i han versat sobre el projecte de l’assistent personal del ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut; les indemnitzacions en casos de violència greu patida per les dones; les beques atorgades en el període 2009-2019 o la informació sobre la societat Avatel.

Pel que fa a les mocions, des del PS han demanat al Govern que encarregui als consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte econòmic per reduir substancialment les tarifes d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics de telefonia i comunicacions.