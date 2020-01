Gili aposta per l’habitatge i Aleix es mostra prudent

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, formarà part de la comissió d'Habitatge, Urbanisme i Accessibilitat que ha aprovat el comú de la parròquia durant la sessió de consell d'aquest divendres. Tot i que encara no se sap els presidents de les comissions perquè l'oposició ha demanat uns dies més per decidir els seus representants, Gili estarà acompanyada en aquesta nova àrea del comú per les conselleres Cèlia Vendrell i Meritxell Massoni i pel conseller Toni Fernández, tots ells de la majoria. Aquesta nova comissió afrontarà una de les grans qüestions d'aquest mandat socialdemòcrata a la parròquia escaldenca i per aquest motiu Gili ha explicat que ha decidit formar-ne part ella mateixa. Per tal de solucionar aquesta problemàtica de l'habitatge, la cònsol major ha declarat que des del comú constituiran una borsa de l'habitatge perquè les persones que en busquin s'hi puguin inscriure, juntament amb tots aquells propietaris o agències immobiliàries que gestionen aquests béns.

La cònsol major també ha comentat que intentaran "detectar tots aquells habitatges que puguin estar buits" a més de voler-ne esbrinar els motius. En aquesta línia ha indicat que buscaran " col·laboracions publicoprivades" i oferiran ajuda tant de recursos humans com econòmica a aquells que no necessitin. Gili també ha declarat que a banda de les competències del comú, també estudiaran àmbits de competència nacional i per aquest motiu sol·liciten la col·laboració del Govern. "Nosaltres estarem allà per recordar que és un tema que no s'ha de deixar de banda i que se li ha de donar la importància que els nostres ciutadans necessiten", ha afegit la cònsol major.

L'oposició, liderada per Miquel Aleix, ha volgut ser prudent respecte aquesta comissió i ha manifestat que seran fidels al seu programa. "A partir d'aquí l'únic que podem fer és esperar a veure les propostes i les iniciatives que agafa la majoria i en funció d'això decidirem la nostra posició". A més, Aleix ha declarat que aquesta primera sessió de consell de l'any és "un tràmit" i ha manifestat que els tres consellers demòcrates estan allà per "treballar per Escaldes-Engordany" i per fer la funció "que ens correspon després dels resultats de les eleccions" que és la de vigilar i la fer un seguiment de la feina de l'actual comú.

Junta de govern i comissions permanents

La sessió ha servit per nomenar els membres de la nova junta de govern, encapçalada per la cònsol major i presidenta, Rosa Gili, i seguida per Joaquim Dolsa com a cònsol menor; Celia Vendrell com a consellera major, Magda Mata com a consellera menor i a Joao Rafael, Meritxell Massoni, Josep Batalla, Valentí Closa i Antoni Fernández com a consellers i conselleres. A banda, a l'inici de la sessió, Cerni Escalè ha estat nomenat i ha jurat el càrrec de nou secretari general del comú.

A més, s'han aprovat les vuit comissions permanents per aquesta legislatura, que a banda de la d'Habitatge, hi haurà: la d'Atenció a les Persones i Proximitat formada per Magda Mata, Joao Lima i Toni Fernández; la d'Esports i Vida Cultural integrada per Valentí Closa, Toni Fernández i Josep Batalla; la de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica amb Meritxell Massoni i Joao Lima; la de Medi Ambient, Mobilitat i Serveis formada per Cèlia Vendrell, Joao Lima i Josep Batalla; Valentí Closa, Magda Mata i Rosa Gili seran membres de la de Circulació i Aparcament; Joaquim Dolsa, Valentí Closa i Josep Batalla treballaran dins la comissió de Finances, Administració, Compres i TICs; i finalment la de Recursos Humans estarà integrada per Magda Mata i Meritxell Massoni.