Gili diu que "l'habitatge serà una prioritat"

Dos mesos després que Demòcrates+Independents, PS+Independents, Unió X Escaldes-Engordany i Terceravia+Independents presentessin les llistes, en un acte simbòlic de precampanya, aquest dissabte 28 de desembre, la candidatura socialdemòcrata encapçalada de Rosa Gili ha pres possessió del càrrec com a majoria del comú d'Escaldes-Engordany, després de guanyar les eleccions del 15D. Per davant, quatre anys de legislatura on hauran de gestionar una de les parròquies amb més pes de tot el Principat i que té com una de les seves prioritats, segons Gili, "la qüestió de l' habitatge".

La sessió de presa de possessió ha començat amb l'entrada dels consellers sortints del comú ocupant per darrera vegada el seient on han estat quatre o, fins i tot, vuit anys. La cònsol major sortint, Trini Marín, ha llegit un a un els nomenaments dels nous consellers, primer els que formaran la majoria i després els que formaran l'oposició. El jurament del càrrec com a consellers dels nous representants escaldencs no ha estat absent d'emoció, sobretot pels que s'estrenen en el càrrec. Tots els consellers han anat recollint la seva medalla distintiva, un cop han jurat o promès el càrrec. L'ovació ha pujat de decibels quan ha recollit la seva medalla de conseller, Antoni Fernández Ortega, el que previsiblement és el primer conseller invident. Un cop han promès el càrrec els consellers de la majoria ha estat el torn dels tres consellers que formaran l'oposició: Miquel Aleix, Núria Barquín i Jordi Vilanova. Els tres, a diferència dels consellers socialdemòcrates, han jurat el càrrec.

Un cop promès o jurat el càrrec de consellers, els càrrecs sortints s'han retirat per donar pas a la nova formació del comú. Tocava votar els candidats a cònsol menor i cònsol major. Només PS ha presentat candidatura i amb votació amb nou vots a favor i l'abstenció dels tres consellers demòcrates, la socialdemòcrata Rosa Gili s'ha convertit en cònsol major, Joaquim Dolsa en cònsol menor, Cèlia Vendrell en consellera major, Magda Mata, en consellera menor i Joao Lima, en capità de desaner.

Abans d'abandonar la sala de plens del comú i cedir la paraula a Gili, Trini Marín ha volgut dirigir-se a tots els nous consellers i al públic assistent. La cònsol major sortint ha expressat "el seu orgull per haver treballat vuit anys per Escaldes-Engordany" i ha volgut "desitjar sort al nou equip comunal encapçalat per Rosa Gili".

D'altra banda, la nova cònsol major escaldenca, Rosa Gili ha remarcat que "vull agrair la feina portada a terme per l'equip comunal sortint" i tot i no desvelar quins seran els punts importants per on iniciarà el seu mandat, sí que ha expressat que "serem el comú del diàleg".

Un cop finalitzat l'acte, Rosa Gili ha atès als mitjans de comunicació presents a l'acte. Ha tornat a certificar que "volem ser el comú del diàleg" i en aquest sentit ha desvelat que "tindrem un departament de l'habitatge, ja que per a nosaltres és una prioritat". Gili ha afegit que "no serà una conselleria pròpia, perquè no anirà sol, però sí que ens marquem l'habitatge, com una de les prioritats del nostre mandat". La nova cònsol major també ha manifestat que "volem que el comú tingui les portes obertes a tots els escaldencs perquè ens vinguin a explicar les seves preocupacions, i d'aquesta manera fer créixer Escaldes-Engordany, tots plegats".

Pel que fa a les dedicacions exclusives al comú, per part dels consellers, Gili ha confirmat que "només tindran dedicació exclusiva el cònsol major i el cònsol menor". Pel que fa als departaments d'intervenció i secretaria general, "les persones que estaven fins ara eren persones de confiança de l'anterior majoria i possiblement no continuïn".

El cap de llista de Demòcrates i líder del grup d'oposició, Miquel Aleix, ha manifestat que "estarem atents a la manera de fer política de la nova majoria comunal". Aleix ha afegit que "els Demòcrates sempre fem política positiva i a Escaldes-Engordany farem política a l'oposició però constructiva i intentarem que continuï sent una parròquia referent. Si el comú treballa positivament en aquest sentit, nosaltres farem un treball positiu. Si no és així, serem el que ha de ser una oposició i així poder intentar corregir la política que es faci, si no estem d'acord de com es faci".