Gili nomena quatre càrrecs de relació especial

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, comptarà amb quatre càrrecs de relació especial per al seu mandat. Així ha sortit publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Tal com ja s'ha anunciat durant els darrers dies, Ferran Rabanaque serà l'assessor d'estratègia, comunicació i protocol; Montserrat Martell actuarà com a assessora de programes estratègics; Beatriz Pintos ocuparà el càrrec d'assessora de finances, i Pilar Zúñiga serà assessora d'administració i gestió.

Cal destacar que, en arribar al consolat, Gili va prescindir d'Àngel Grau, secretari general del comú d'Escaldes-Engordany durant més de 40 anys. Grau va ser nomenat secretari general del comú d'Andorra la Vella durant la sessió celebrada el 10 de gener.