Gili defensa una reducció del 22% del cost del personal de relació especial

Els sis càrrecs de relació especial que la majoria del comú d’Escaldes-Engordany ha nomenat cobraran uns sous que suposaran una despesa de 267.800 euros, una xifra que suposa un “estalvi del 22%” respecte del mandat anterior, tal com ha posat en relleu la cònsol major escaldenca, Rosa Gili. La cònsol ha facilitat aquestes xifres a preguntes dels consellers de demòcrates, que volien saber quant cobrarien els càrrecs de confiança i de relació especial que havien estat nomenats amb “l’objectiu de disposar d’una corporació transparent, eficient i propera al ciutadà”, tal com argumentaven.

Gili ha manifestat que les sis persones que han estat nomenades percebran “ sous que no tenen res d’extraordinari o de desorbitat” en relació a la seva “vàlua” i ha defensat que s’ha nomenat aquestes persones ja que es creu que poden aportar molt al projecte comunal. La cònsol major ha detallat que el secretari general; la interventora; l’assessor d’estratègia, comunicació i protocol i l’assessora de programes estratègics cobraran 3.800 euros mensuals; l’assessora de Finances, 2.900 i l’assessora d’administració i gestió, 2.600. I ha afegit que en la majoria anterior, hi havia vuit càrrecs de confiança i que el secretari general percebia 5.525 euros mensuals; el director d’informàtica 3.300; la directora d’urbanisme, 3.781; l’assessora de comunicació, 3.022; la fotògrafa 1.941; la dissenyadora, 1.800; el director de circulació, 3.231; i l'interventor 3.500, per la qual cosa el cost anual d’aquests càrrecs era de 343.720 euros.

Des de l’oposició, el conseller demòcrata Miquel Aleix li ha manifestat que hi havia càrrecs que no es podien comparar, ja que l’anterior secretari general “portava més de 40 anys” al comú i, per tant, ha defensat que és normal que el seu sou fos més elevat que el que percep l’actual secretari general. “És evident que el 22% que hi ha d’estalvi no és real perquè fa referència a un cert nombre de càrrecs i els que hi havia amb anterioritat, i que no han estat reconduïts per l’actual majoria, és superior al que han nomenat ells com a càrrecs de confiança”, ha manifestat Aleix. Des de l’oposició el conseller Jordi Vilanova també ha volgut manifestar que aquest 22% “es reduirà” ja que per exemple la majoria ha incorporat un fotògraf i ha plantejat que de ben segur que sumaran un nou director de Finances, ja que l’anterior ha plegat.

Gili ha respost que el fotògraf, que està treballant amb un contracte eventual i està assumint tasques que abans feien d’altres persones, no ocupa un càrrec de relació especial ja que la voluntat és convocar un edicte per cobrir la plaça si realment es considera que cal, com en el cas de la direcció de Finances, que es vol cobrir amb un funcionari. En aquest sentit, Gili ha incidit en el fet que el que es vol és “posar fi a contractes a precari” i consolidar llocs de treball si realment són necessaris. La consellera de l’oposició Núria Barquín ha volgut destacar que no es tractava de persones que estiguessin a precari ja que havien acceptat les condicions d’eventualitat. “No se les va enganyar ni se les va lligar de mans i peus”, ha dit Barquín, a la qual cosa Gili ha respost que no entenia l’eventualitat de persones que en alguns casos portaven setze anys fent la feina, ja que això demostra que la plaça era realment necessària. “Les persones ho poden acceptar però no deixa de ser precari”, ha remarcat.

En declaracions posteriors als mitjans de comunicació, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha manifestat que espera que els comuns del mateix color que els consellers de l'oposició haurien de donar les mateixes dades sobre el cost dels càrrecs especials que se'ls ha demanat a ells ja que des de Demòcrates s'ha defensat que és un exercici de " transparència". I Gili ha defensat que alguns càrrecs que abans estaven ocupats per persones de fora de la corporació, com el del director de Circulació, no ho haurien d'estar ja que realment el fet que hagi estat així no ha servit per millorar els problemes que hi havia al servei.

Sostenibilitat financera

Més enllà de la qüestió dels sous, la sessió de consell de comú celebrada aquest divendres a Escaldes ha servit per aprovar els objectius de sostenibilitat financera. El cònsol menor, i conseller de Finances, ha destacat que el topall màxim d’ endeutament es fixa per al 2020 en el 65%; que el màxim de creixement en la depesa corrent es fixa en el 12,5% i la despesa màxima en 40 milions. Vilanova ha manifestat que en base als números de l’anterior majoria l’endeutament màxim hauria d’estar al 46% i que la depesa màxima el 2019 va estar en 31 milions, amb la qual cosa la proposta de l’actual majoria suposa un increment de nou milions com també es dona un augment en la despesa corrent. Dolsa li ha respost que aquests són els topalls màxims, que no vol dir que s’hi arribi i ha manifestat que cal esperar al pressupost que és on es plasmaran els objectius concrets i que la voluntat és que sigui “el més equilibrat possible”. L’oposició ha votat en contra i, en declaracions posterior a la premsa, Vilanova ha manifestat que no tenen tota la informació i que sense el pressupost és “difícil” analitzar les xifres. De totes maneres, ha incidit en el fet que el que ells volen és vetllar perquè “es gestioni de manera sostenible com en els darrers vuit anys” i l’endeutament no s’incrementi.

I precisament el fet que el pressupost encara no s’hagi aprovat ha fet que aquest divendres s’hagi sotmès a votació un crèdit de 62.121 euros per poder fer front a certs pagaments com les subvencions a entitats i associacions de la parròquia. L’oposició s’ha abstingut, un fet que ha “sorprès” Gili, tenint en compte que aquests diners són per “honorar els compromisos” amb les associacions a les quals l’anterior majoria donava suport. L’oposició també s’ha abstingut en la proposta que es delegui el personal de Tràmits a signar certs documents, com certificats de residència. Gili ha manifestat que amb aquesta decisió s’agilitzen els tràmits, ja que els ciutadans no hauran d'anar dues vegades al comú.