Da Costa i Ribeiro, candidats a consellers de la comunitat portuguesa

L'actual conseller de la comunitat portuguesa a Andorra, José Manuel da Costa Gonçalves, juntament amb Ana Ribeiro, es presenten com a candidats a les eleccions per a ser consellers de la comunitat, les quals estan convocades pel dia 11 d'octubre d'aquest any, segons informa el ministeri de Negocis Estrangers portuguès.

D'altra banda, tal com indica en un comunicat la comunitat portuguesa, Da Costa assistirà els propers dies 28 i 29 de febrer a Lisboa a la reunió de consellers de la comunitat portuguesa amb la resta de representants dels països europeus. En la reunió hi serà present el ministre de Negocis Estrangers, Augusto Santos Silva, i la secretària d'Estat de les Comunitats, Berna Nunes.