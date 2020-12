El Govern espera que Catalunya clarifiqui el missatge sobre la mobilitat

El Govern continua insistint que la versió sobre la mobilitat amb Catalunya és la que es va donar de manera oficial per part dels consellers de la Generalitat Damià Calvet (Territori i Sostenibilitat) i Meritxell Budó (Presidència) i que, per tant, a partir de dimecres 23 de desembre les persones que vulguin venir de qualsevol punt de Catalunya a una segona residència o a passar uns dies en un hotel ho podran fer. Així ho ha reiterat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, que ha incidit en el fet que des de l’executiu s’ha demanat a les autoritats catalanes que “es pugui clarificar” aquest extrem després que el cap de setmana les declaracions i el que ha publicat el butlletí oficial de Catalunya hagin estat contradictòries. “Nosaltres demanem la màxima claredat en els missatges que s’enviïn des de Catalunya”, ha remarcat Jover afegint que estan “convençuts” que es clarificarà “per no deixar dubtes a la seva interpretació”.

El portaveu de l'executiu ha manifestat que des del Govern “es queden” amb les declaracions fetes pels consellers i ha destacat el fet que la informació que ha arribat des de Catalunya no ha estat “del tot inequívoca” per la qual cosa ha afegit que s’agrairia que el missatge que hi hagués fos “el més clar possible”. En aquest sentit, ha afegit que s’ha demanat que hi hagi aquesta clarificació pel bé “dels interessos de tothom”. Jover ha defensat també que el diàleg amb les autoritats catalanes és “constant” i que des d’Andorra s’ha defensat “els interessos” per poder mantenir l’activitat econòmica. A més, ha subratllat que la situació sanitària al país és de “desacceleració” del rebrot i que per tant “en cap cas els ciutadans catalans es posarien en risc en venir a visitar-nos”. Des dels grups parlamentaris també s’ha estat unànime en la necessitat que el missatge sigui clar.

Qui s’ha mostrat més contundent ha estat el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, que ha manifestat que en moments en què es parla de “multilateralisme i de cooperació sobta” la situació de “tancament” dels veïns malgrat “els esforços” fets per les autoritats andorranes. “Determinades persones es giren en contra del missatge públic”, ha destacat en al·lusió a les declaracions de la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, aquest cap de setmana. “Andorra està fent tot el que pot”, ha defensat Naudi, lamentant missatges “que espanten la gent”. Al seu torn, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha qualificat la situació com de “molt preocupant” i creu que des del Govern s’hauria d’haver actuat “amb més prudència i estar més segurs a l’hora de fer determinats anuncis”. Creu que cal “reforçar les relacions bilaterals” i tenir “millors contactes o més forts” per obtenir unes relacions més fluides. A més creu que hagués calgut un missatge més clar “per no generar confusió entre els empresaris” que ara es podien preparar per rebre els turistes. També des de l’oposició el president de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, ha manifestat que vol “pensar” que aquesta situació “és fruit del desconcert” atribuïble a la pandèmia i ha destacat que estaran “atents” per veure si hi ha una solució. “Veurem com s’acaba de resoldre, però la situació és complexa”, ha destacat Pintat recordant no només l’aspecte de la mobilitat amb Catalunya sinó també les notícies d’una nova soca al Regne Unit.

Des de la majoria, i més enllà de les declaracions de Naudi, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, s’ha referit a les declaracions de Calvet i ha incidit que “tothom entén” que Andorra es troba en les mateixes condicions que l’Alt Urgell i que per tant la gent que tingui una reserva d’hotel o una segona residència podrà venir al país. A l’últim el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha destacat que es troba “a faltar concreció” i ha subratllat que el que pot fer Andorra és instar a què hi hagi una clarificació perquè tothom pugui saber “a què atenir-se”.