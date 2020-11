El Govern no descarta modificacions legislatives per incorporar les prejubilacions al cos general

La ministra de Funció Pública i Simplificació de l'Administració, Judith Pallarés, ha comparegut aquest dilluns a iniciativa pròpia davant la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, per exposar la planificació i projectes que s'han de tirar endavant des del seu ministeri. Entre els principals punts, la ministra ha destacat que l'esborrany dels canvis legislatius a la llei de la Funció Pública, unes modificacions imposades pel Tribunal Constitucional (TC), podria ser compartit amb els grups parlamentaris abans que acabi l'any, de tal manera que el text podria entrar a tràmit parlamentari a principis del 2021.

D'aquesta manera, Pallarés ha anunciat que no es descarta un canvi legislatiu per incorporar la qüestió de les prejubilacions en el cos general. Amb els nous processos de transformació digital amb què treballa l'executiu, "sabem que hi haurà treballadors que no s'adaptaran, que normalment són aquells que tenen major edat". Es tracta, doncs, d'una proposta efectuada per part dels sindicats i que "estem pensant a reconsiderar". La ministra ha assegurat que des del ministeri "estem disposats a parlar i revisar algunes qüestions econòmiques en relació amb la previsió que es pot fer per obrir aquesta porta", malgrat que ha afegit que "no hem avançat gaire en aquesta qüestió".

La tasca per assolir la transformació digital "és una feina de dos anys", segons ha explicat Pallarés, i per tant, requerirà una adaptació per part dels treballadors. No perillaran els llocs de treball del personal de l'administració, ja que tindran la capacitat d'adaptar-se a altres departaments gràcies als plans d'ordenació que s'impulsaran. Tot i això, aquest procés afavorirà a la reducció d'algunes contractacions, malgrat que tindrà més afectació sobre els llocs de treball dels interins i eventuals.



Per assolir l'objectiu de la digitalització i l'automatització dels processos, el Govern impulsarà formacions per tal d'afavorir la mobilitat interna dels treballadors entre departaments, si és que hi ha necessitat. Per tal de tenir un control, es faran reunions trimestrals de seguiment entre ministeris i "avaluarem la situació dels treballadors". Així, la voluntat de l'executiu és que aquests plans de formació estiguin enllestits al llarg del 2021, que també permetran "identificar qui estarà preparat per assumir un canvi".



Per tal de dur a terme tota aquesta transformació, el ministeri de Funció Pública va veure necessària la creació d'una oficina de processos, una eina treballada conjuntament amb un equip professional que té com a finalitat fer una anàlisi funcional dels procediments interns i externs existents i definir-ne de nous; coordinar la definició dels fluxos de treball a través de sistemes d'informació; establir mètriques i indicadors dels procediments, i definir objectius del procés i fer-ne un seguiment. Aquest procés ha ajudat a treballar de forma horitzontal i amb una gestió orientada als resultats, fet que ha provocat un "canvi de perspectiva" en relació amb l'inici del mandat.



Pel que fa a la carrera professional i l'avaluació de l'acompliment, Pallarés ha explicat que dins d'aquests àmbits s'havia d'integrar un nou catàleg de competències on s'integrin les competències digitals; un catàleg de formació vinculat a la carrera professional i la capacitació dels llocs de treball, i la creació d'un nou portal de l'empleat, que integri un seguiment de la carrera professional, la consulta d'edictes, la nòmina o informació sindical, entre altres.