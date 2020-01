El Govern comparteix els canvis que es volen fer a la llei de seguretat

El Govern veu de bon ull els canvis que des dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos es volen impulsar a la Llei de seguretat pública i per aquest motiu ha emès un criteri favorable a la proposició de llei impulsada per les tres formacions. En aquest sentit, des de l’executiu es posa en relleu que la proposició de llei proposada “respon a la necessitat de fer modificacions per lluitar de la forma més eficaç possible contra l’augment del consum d’alcohol i drogues tòxiques entre els joves, així com sancionar conductes incíviques que dificulten la convivència entre els ciutadans”.

Des del Govern es posa en relleu que l’aprovació per part del Consell General de la llei al desembre del 2018 va “suposar un pas endavant important per tal d’ actualitzar totes les normatives en matèria d’ordre públic, majoritàriament preconstitucionals i emanades dels veguers”, ja que s’havia demostrat que havien quedat desfassades “per tal de garantir la convivència pacífica i evitar la violència”. Passat un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, des del Govern es considera que “s’ha de fer una valoració positiva” de l’efecte d’aquest text però també admet que cal “ser ambiciosos, i més en una matèria com l’ordre públic, en què el Principat és i vol continuar sent un referent”.

Des de l’executiu és “comparteix” la preocupació expressada pels tres grups parlamentaris per l’augment del consum d’alcohol i drogues tòxiques “entre la població en general i especialment entre els adolescents”, tenint en compte les conseqüències que se’n poden derivar.

Cal recordar que els grups proposaven l’enduriment de les sancions per la venda i cessió d’alcohol a menors i també el consum de drogues. A més, es volen acotar els espais en què es pot consumir alcohol.