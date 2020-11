El Govern assegura que defensarà els interessos d'Andorra davant la Generalitat

El Govern ha emès aquest dimarts un comunicat manifestant el seu parer sobre el procés de desescalada que ha trascendit aquest dimarts a diferents mitjans de comunicació i que suposaria, en cas de confirmar-se, que la mobilitat normalitzada entre Andorra i Catalunya no es podria assolir fins després de les festes de Nadal. Manifesten que no tenen constància de l’aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya d'aquest pla de desescalada. I afegeixen que en tractar-se d’un esborrany, es considera que és "prematur pronunciar-se al respecte".

No obstant això, afegeixen, estan mantenint contactes i estan "en col·laboració permanent amb les autoritats catalanes per compartir informació relativa a la situació epidemiològica, així com per defensar els interessos d’Andorra de cara a les decisions que la Generalitat de Catalunya hagi d’adoptar d’ara endavant en el marc del pla de desescalada esmentat".

De la mateixa manera, destaquen, també s’està duent a terme una comunicació "permanent" amb les autoritats del govern espanyol.