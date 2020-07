Govern desempolsa el projecte de la zona franca

Tot i els mals resultats a les darreres eleccions, amb un 0,83% dels sufragis, Units pel Canvi, de l’advocat Alfons Clavera, s’hi va presentar amb un projecte estrella que ha acabat transcendint, es podria dir que més enllà de la mateixa formació. I és que Govern ha desempolsat el vell projecte que Clavera reivindica, i que consistiria en instal·lar una zona franca a la frontera.



Entre els objectius de la legislatura presentats aquest dilluns pel cap de govern, Xavier Espot, hi ha la idea de crear una zona franca. De moment, però, és només això, una idea. Tal com ha explicat el secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, Cèsar Marquina, podria ser una zona comercial, de dipòsit d'obres d'art o un districte tecnològic. Aquest model està ara com ara en estudi i tal com ha explicat Marquina cal tenir en compte que depèn per l'opció que s'opti podria ser un "model extraterritorial" més enllà de la zona de la duana i per exemple el districte tecnològic podria estar associat a una nova infraestructura.



Si Govern necessita un cop de mà per definir el projecte de zona franca, l’advocat fa temps que es postula per col·laborar. I fa mesos que té clar com hauria de ser: una delimitació geogràfica on es tributaria de l’1 al 5% de l’Impost de Societats, on els productes que entressin no pagarien aranzels, on es manufacturarien a la zona franca i s’exportarien. On cada empresa, per llei, hauria de contractar un mínim de 15 persones i d’invertir un mínim d’1 milió. I on, segons Clavera, fins i tot ja tenen una cartera d’empreses tecnològiques, de comerç internacional i d’investigació i desenvolupament que estarien suposadament interessades en instal·lar-s’hi.