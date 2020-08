Govern esgrimeix un argument "purament jurídic" per desencallar l'adjudicació

El Govern ha desencallat aquest dimecres el procés d'adjudicació de la llicència per a l'explotació d'un casino al país, segons ha explicat el ministre portaveu, Èric Jover, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L'Executiu ha donat llum verda perquè l'empresa Jocs SA tiri el projecte endavant.

L'adjudicació per a la llicència d'un casino a Andorra va ser atorgada a l'empresa Jocs SA al 2018, amb la conseqüent entrega de la documentació que l'acreditava com a guanyadora del concurs obert. Al gener del 2019, en base a aquesta documentació, el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) va denegar l'adjudicació. L'empresa, al febrer del 2019 va presentar un recurs administratiu, i al juny hi va haver una resolució de Govern que estimava parcialment el recurs. Al febrer d'aquest 2020, el CRAJ considera que els elements aportats, que tenen relació amb el projecte arquitectònic, són insuficients. Jocs SA torna a recórrer. I aquest dimecres, Govern admet el recurs i ordena al CRAJ acceptar el guanyador del concurs.

"És un argument purament jurídic", ha explicat el ministre portaveu, la decisió de Govern. "Si es considera que es poden acceptar els elements aportats en el tràmit d'audiència, i així ho considera el servei jurídic de l'Executiu, aquests donen sentit a l'adjudicació", ha afegit.

"Un projecte que s'ha allargat en el temps, però en les properes setmanes ja podrem encarar la darrera fase per desenvolupar físicament el casino, que serà un element més per atraure turisme", ha valorat Jover, per concloure que "la notícia és que podem donar un pas més endavant en aquest llarg procés d'aquí a pocs dies".