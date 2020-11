El Govern no es mulla amb el Nadal

A mesura que s'acosten les darreres festes de l'any, diverses institucions públiques i consistoris importants, com el de Barcelona, ja han anat avançant com tenen previst organitzar esdeveniments que acostumen a ser multitudinaris, com els mercats nadalencs i les cavalcades dels reis mags. El Govern d'Andorra, però, és més prudent i prefereix esperar que passin els dies per prendre decisions en funció de l'evolució de la pandèmia i l'emergència sanitària que ha provocat.



Així ho ha evidenciat aquest dimarts, en la comissió legislativa de Sanitat celebrada al Consell General, el ministre Martínez Benazet. Preguntat per la consellera demòcrata Sandra Codina, el dirigent ha replicat que “encara és molt aviat per saber com podrà ser” la celebració de les festes nadalenques i entén que les decisions s’hauran de prendre quan s’estigui “molt a prop d’aquestes dates”. Així, ha dit que estaria “molt preocupat” si el Nadal “fos demà” tenint en compte les dades sanitàries actuals però ha afegit que els protocols i les recomanacions es tindran clares a mesura que s'apropin aquestes dades assenyalades.



Una de les eines que pot ajudar a flexibilitzar les mesures restrictives d'aquí al Nadal són els tests de saliva. El ministre s’ha mostrat optimista amb aquestes proves ja que ha reiterat que hi haurà “un canvi important” quan sigui la pròpia persona qui se’l pugui fer. Benazet ha afegit que caldrà ser “molt transparents” per explicar “aquesta possibilitat” i creu que si hi ha una bona informació “l’adhesió serà més elevada”.



En la mateixa línia de precaució s'ha expressat l'executiu, aquest dimarts al vespre, després que es conegués l'esborrany de desescalada que prepara la Generalitat catalana, i que deixaria la mobilitat restringida amb Andorra fins a mitjan de gener. El Govern s'ha limitat a dir que està en "contacte permanent" tant amb les autoritats del país veí del sud.