Govern ‘modera’ la incidència de la Covid al país

Vista la mala premsa, nacional i internacional, que genera l’elevada incidència que el Sars-Cov-2 té a Andorra en comparativa amb d’altres països -si bé és cert que el Principat testa molt més i per tant la dada s’aproxima més a la realitat que la de la resta d’estats- Govern ha eludit aquest dilluns, en un primer moment, donar la xifra que havia vingut explicant a les darreres compareixences, i que concreta quina és la incidència acumulada dels darrers catorze dies per cada 100.000 habitants.



Si fa una setmana les autoritats del país havien de sortir al pas per contextualitzar el mapa que va difondre TV3 en els seus informatius, i que mostrava una incidència que multiplicava la dels estats veïns, sembla que Govern ha pres nota i aquest dilluns, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que la taxa de reproducció del virus es troba a 1,01 i que es els contagis diaris se situen al voltant del centenar. I fins aquí. Ha hagut de ser durant el torn de preguntes dels periodistes, quan ha estat qüestionat per la incidència. El dirigent ha respost que se situa “per sobre de 1.500” i ha afegit que “és una dada enganyosa i que no és comparable amb la que mostren altres estats, perquè la taxa de diagnòstic aquí és molt elevada”.



Espanya té una incidència de 410 casos per cada 100.000 habitants. Tot i que a indrets com Navarra, on s’ha decretat confinament perimetral, aquesta és de 1.058. França ha establert el toc de queda als 21 departaments que tenen una incidència superior als 250 casos per cada 100.000 habitants.