El Govern podria sufragar una part del lloguer a l’hostaleria

El cap de Govern, Xavier Espot, ha encarregat als ministres de Finances i d’Economia, Eric Jover i Jordi Gallardo, que analitzin, per via de decret, la implementació d’un sistema d’ajudes al sector de l’hostaleria que s’afegiria a les que ja hi ha establertes actualment. “Estem analitzant si per via reglamentària podem anar una mica més enllà, i que es puguin suprimir algun tipus de despeses, com per exemple pagar-los una part del lloguer”, ha dit Espot aquest dimarts a RTVA.



A data d’avui, el sector compta amb els Expedients de Regulació Temporal de treballadors i les reduccions de jornades laborals, que continuen vigents fins el 31 de desembre. I amb els crèdits tous, a interès 0 per pagar les despeses ordinàries, com a dos mecanismes per sobreviure a la Covid. El Govern també es planteja, més enllà del 31 de desembre, prorrogar els ERTOs, si és que aquests negocis no poguessin obrir en el futur.



La idea de l’executiu, segons ha explicat Espot, és que aquest nou paquet d’ajudes estigui molt perfilat durant aquesta setmana.



I pel què fa a la flexibilització de les mesures ja establertes, el dirigent ha avançat que si les xifres estadístiques “revertissin substancialment podríem flexibilitzar algunes mesures, però treballem en tots els escenaris”.