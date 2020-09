El Govern preveu tenir en dos anys un parc tecnològic

El Govern preveu tenir en un termini de dos anys enllestit un parc tecnològic ubicat a l’espai que ocupava l’antiga seu d’Andorra Telecom i que “serveixi per a l’atracció d’empreses innovadores”, tal com ha indicat el cap de Govern, Xavier Espot, en la seva al·locució en el marc del debat de l’orientació política global del Govern que ha tingut lloc aquest dimecres al Consell General i en la qual ha dibuixat les línies estratègiques dels més de dos anys i mig que queden de legislatura. Espot ha manifestat que aquest espai hauria de servir per “esperonar nous sectors econòmics basats en la recerca, el desenvolupament i la innovació”. Aquest projecte, ha afegit, aniria lligat a la futura zona franca que, ha destacat, “pot arribar a ser una eina en favor del comerç en línia, un dipòsit de custòdia d’obres d’art i un districte tecnològic”.

D’aquesta manera, Espot ha incidit en la necessitat de diversificació de l'economia. També s'ha referit a l'impuls a programes d’inversió publicoprivats per als autònoms, a més d’incentius i l’agilització, en general, dels tràmits burocràtics per afavorir la implantació d'empreses al país. En aquest sentit, ha remarcat que el Govern treballa en la llei d’emprenedoria i l’economia digital i també en la dels autònoms, que ja està molt avançada.

Durant el seu discurs, i més enllà del nou parc tecnològic, el cap de Govern també ha fet esment a la priorització d’infraestructures que ha fet l’executiu arran de la crisi sanitària. En aquest sentit, i com ja va fer en el moment de la presentació del full de ruta per a la legislatura, l’H23, ha posat en relleu que l’any que ve "es concretarà" el projecte del recinte multifuncional i ha recordat que, en canvi, s’han posposat altres projectes.