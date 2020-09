Govern preveu un pla de xoc anticovid

Tal com explicava l’ARA.ad divendres, l’horitzó que té ara mateix entre cella i cella Govern és el que va del coll de Pal a Grau Roig, o sigui, les pistes d’esquí, que són el motor econòmic del país durant la temporada d’hivern. Tenint en compte que amb l’inici de l’activitat laboral i escolar s’han disparat els contagis –aquest cap de setmana s’han registrat una seixantena per dia-, sembla difícil que el país exporti la imatge ‘free covid’, com a destinació segura durant la temporada. Enguany no vindran anglesos, belgues o russos, però teòricament hi haurà més espanyols i possiblement francesos perquè tampoc podran fer viatges llunyans.



L’executiu té preparat una espècie de pla de xoc per si quan s’aproximi l’inici de temporada, la situació segueix igual o pitjor que l’actual. El pla, segons explica ‘Poble Andorrà’, consistiria a fer un confinament global quirúrgic de deu dies abans de l’inici de la temporada. Aquest tancament, limitat a una setmana i mitja, garantiria que tots els casos asimptomàtics o amb símptomes lleus passin la malaltia amb l’única possibilitat de contagiar el seu entorn de convivència. Com hi hauria deu dies de reclusió, la gran majoria d’aquests contagis (a partir del cinquè dia es redueix molt la capacitat de transmissió del virus) no comportarien gairebé perill.



L’objectiu seria fer una neteja global del virus i poder començar la temporada d’hivern amb uns nivells molt més baixos de contagis dels quals hi hauria si no es produeix el confinament quirúrgic. Quedarien fora, com en el primer confinament, els serveis essencials. Aquesta seria la primera gran mesura de xoc a l’espera de la vacuna que, en principi, ha de començar a arribar al desembre. Un cop entre el 20 i el 30% de la població estigui vacunada, els experts consideren que l’índex de transmissió del virus serà molt més baix. I durant el 2021 s’aniria vacunant la resta de la població a mesura que arribin les dosis que proporcionaran França i Espanya dels fàrmacs d’AstraZeneca i Sanofi.