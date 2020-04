El Govern preveu tancar l'any amb un dèficit de 179 milions d'euros

El Govern ha previst que les mesures econòmiques que es volen impulsar per fer front a la crisi econòmica i social derivada de l'epidèmia del coronavirus suposarà que el pressupost del 2020 s'hagi de modificar ja que es preveu que els ingressos caiguin 50 milions d'euros i que les despeses s'elevin per sobre dels 140 milions de l'import previst inicialment i que siguin de 544 milions. Això farà que es tanqui l'any amb un dèficit de 179 milions d'euros. "És una decisió molt difícil d'agafar però és un pas necessari de cara a la ciutadania i al teixit empresarial", ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover, detallant que el deute de l'Estat se situarà en un 51% del PIB, molt per sobre del 33,7% que s'havia previst i ha afegit que es treballa perquè de cara al 2025 els comptes puguin tornar a estar dins el que marca l'anomenada regla d'or i que per tant se situï per sota del 40%, concretament en el 39,5%.

Jover ha destacat que la revisió del pressupost que s'ha fet suposa una reducció de les inversions en 17 milions d'euros i una rebaixa de la despesa de funcionament de set milions i ha manifestat, també, que l'executiu recorrerà a "una part petita" de les reserves de FEDA i Andorra Telecom de 30 milions: 20 de la companyia de telecomunicacions i deu de l'elèctrica. El portaveu de l'executiu i també titular de Finances ha recordat que en els crèdits tous; els ajuts directes a empreses i autònoms; les rebaixes de quotes de les societats públiques; les despeses sanitàries i altres el Govern destinarà 416 milions, 230 dels quals en crèdits tous i 150 en ajuts directes a empreses i treballadors per compte propi. I ha recordat que aquesta despesa derivada de la crisi sanitària suposa ja gairebé la totalitat del que l'executiu preveia ingressar el 2020: 427 milions. Però ha emfasitzat que es prenen aquestes decisions perquè "l'objectiu principal és permetre que les empreses puguin mantenir els llocs de treball". I ha volgut incidir en el fet que una de les eines que deriven del segon paquet de mesures, la suspensió de l'activitat laboral, va acompanyada d'ajuts "perquè la pèrdua de retribucions no suposi una pèrdua del poder adquisitiu".